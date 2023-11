So reagieren die watson-User auf die verstörende Schweinchen-Doku

Killer-Droge Fentanyl – so hoch ist die Zahl der Drogentoten in den USA

Die USA haben ein akutes Drogenproblem mit dem synthetischen Opioid Fentanyl. Die Zahl der Todesfälle steigt jedes Jahr massiv. Wie schlimm die momentane Situation ist, machte Joe Biden am Mittwoch in einer Rede deutlich.

An der internationalen Konferenz der Pazifikstaaten in San Francisco trafen sich am vergangenen Mittwoch US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatschef Xi Jinping, um sich unter anderem über die Fentanyl-Krise, die in den USA derzeit herrscht, auszutauschen. Die USA werfen China vor, dass ihre riesige chemische Industrie eine Schlüsselrolle in der amerikanischen Fentanyl-Krise spielt, da sie den Grossteil der Materialien liefert, die in illegalen Drogenlabors verwendet werden.