MIT-Professor, Nobelpreisträger, «einflussreichster Ökonom der Welt»: Trotz seiner beeindruckenden Vita schlägt Daron Acemoglu seit einiger Zeit eine ungewöhnlich deutliche Skepsis entgegen. Bild: keystone

Analyse

Was der «einflussreichste Ökonom der Welt» über KI denkt, gefällt nicht allen

Daron Acemoglu ist Nobelpreisträger und einer der drei meistzitierten Ökonomen aller bisherigen Zeiten. Im Vergleich mit seinen Kollegen schätzt er die ökonomischen Folgen der künstlichen Intelligenz pessimistisch ein. Deshalb schlägt ihm harter Wind entgegen.

Lara Knuchel Folge mir

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Wie viele Jobs wird KI zerstören? Und werden genügend neue geschaffen? Neben der Frage, ob uns künstliche Intelligenz dereinst komplett auslöschen wird, ist dies der wohl meistdiskutierte Aspekt von KI unter Ökonomen.

Und wie so vieles rund um das Thema KI ist auch diese Frage höchst umstritten. Laut einer Analyse der Financial Times (FT) gehen die Prognosen diesbezüglich enorm auseinander. In einer neuen Metastudie der London School of Economics, die 74 Studien über die Auswirkungen von KI untersuchte, heisst es: «Wer nach einer Zahl für die Auswirkungen der KI auf die Beschäftigung sucht, kann aus Schätzungen wählen, die von minus 20 Prozent bis plus 25 Prozent reichen.»

Dennoch kommt die FT zum Schluss: Während die warnenden Stimmen ausgerechnet aus dem Silicon Valley kommen, sind die meisten Ökonomen anderer Meinung. Microsoft-Co-Gründer Bill Gates etwa glaubt, dass es ohne die richtige Politik in Zukunft weniger Jobs gibt als heute. Ökonomen hingegen sehen weniger schwarz und argumentieren, dass alle Prognosen in der Vergangenheit, die im Zuge von technologischen Fortschritten wie Mechanisierung, Automatisierung oder Digitalisierung einen Verlust an Arbeitsplätzen voraussagten, falsch lagen. Zudem würden die Chancen, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden, meist unterschätzt.

Acemoglu: Arbeitslosigkeit könnte sich wegen KI verdreifachen

Einer, der das etwas anders sieht, ist Daron Acemoglu. Der Nobelpreisträger von 2024 forscht seit Jahren zu den ökonomischen Effekten von KI. Seine Sicht ist eher pessimistisch, umso vehementer plädiert er für eine stärkere Regulierung, um soziale Gerechtigkeit herzustellen. Gerade diese Woche bekräftigte der türkisch-amerikanische Ökonom seine Einschätzungen in einem Interview mit CBS: Werde nichts dagegen unternommen, könnte sich die Arbeitslosigkeit durch KI innert zehn Jahren verdreifachen.

Auf die Frage, weshalb er den allermeisten Top-Ökonomen deutlich widerspreche, antwortete er:

«Was wir derzeit im Bereich der KI erleben, ist beispiellos. Die erste Phase der industriellen Revolution dauerte 80 Jahre. Heute vollzieht sich dieser Wandel innerhalb von ein oder zwei Jahren und betrifft gleichzeitig zahlreiche Branchen.»

Daron Acemoglu war bis anhin bekannt für seine Forschung auf dem Gebiet der Politischen Ökonomie, der Entwicklungsökonomie sowie der Arbeitsmarktökonomie. 2024 erhielt er für seine Arbeit gemeinsam mit zwei weiteren Ökonomen den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis (dieser ist streng genommen kein echter Nobelpreis.) Sein bekanntestes Werk, ein Bestseller, trägt den Titel «Warum Nationen scheitern – Die Ursprünge von Macht, Wohlstand und Armut» (Original: «Why Nations Fail – The Origins of Power, Prosperity and Poverty»). 2015 wurde ihm das Prädikat «Meistzitierter Ökonom der letzten zehn Jahre» verliehen.

«Der einflussreichste Ökonom der Welt wirkt seltsam unüberzeugend»

Trotz seiner beeindruckenden Vita schlägt Daron Acemoglu seit einiger Zeit eine ungewöhnlich deutliche Skepsis entgegen. Während inhaltliche Kritik an seinen Auffassungen, etwa von Ökonomen wie Larry Summers, ehemaliger Harvard-Präsident und US-Finanzminister, schon länger besteht, verschärfte sich der Ton ihm gegenüber jüngst – namentlich insbesondere vonseiten des «The Economist», des renommierten britischen Wirtschaftsmagazins.

Ende August veröffentlichte der «Economist» gleich zwei Artikel über den Ökonomen. Der erste besprach dessen neues Buch «What Happened to Liberal Democracy?» (Deutsch: «Das liberale Versprechen») und befand es als «enttäuschend». Der zweite Artikel, dessen Bissigkeit auch viele aus der sogenannten Ökonomen-Elite überraschte, lautete «Der einflussreichste Ökonom der Welt wirkt seltsam unüberzeugend» (Original: «oddly unconvincing»). Der Artikel war nichts anderes als eine verzettelte, teilweise undurchsichtig begründete Kritik an Acemoglus gesamtem über 30-jährigem Schaffen.

Seither rätseln viele in der «Econ-Szene» darüber, weshalb es das renommierte Magazin derart auf einen der bekanntesten Ökonomen des Jahrhunderts abgesehen hat. Während sich diverse Wirtschaftswissenschaftler im «Economist» mit ihrer Kritik an Acemoglu zitieren liessen (einige davon allerdings anonym), eilten ihm andere zu Hilfe. So schrieb etwa Eran Yashiv, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Tel Aviv und Mitglied des Zentrums für Makroökonomie an der London School of Economics:

«‹The Economist› hat mangelndes Urteilsvermögen, überhebliche Arroganz und Unaufrichtigkeit an den Tag gelegt. Das Magazin setzt sich auf unaufrichtige Weise mit Acemoglus wissenschaftlichen Arbeiten auseinander und zitiert dabei abfällige Kommentare von namentlich nicht genannten Ökonomen […]»

Worauf basiert die plötzlich aufflammende Kritik an der Person Acemoglus und seiner Forschung? Viele vermuten: auf dessen Haltung zu KI.

Unter jenen, die diese Vermutung äussern, ist auch Acemoglu selbst. Er schrieb dem Magazin als Replik einen offenen Brief, den der «Economist» schliesslich auch abdruckte. Darin verteidigt sich der Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT), und zwar mit ziemlich deutlichen Worten. Er begrüsse jegliche sachliche Kritik an seiner Arbeit ausdrücklich: «Solche Kritik ist für den wissenschaftlichen Fortschritt unverzichtbar.» Der «Economist»-Artikel falle jedoch aus verschiedenen Gründen nicht unter diese Kategorie.

Acemoglu schliesst mit einem Gegenangriff: Der Zeitpunkt sei «bemerkenswert», da er mit der Veröffentlichung seines neuen Buches zusammenfällt. «Das Buch befasst sich mit Aspekten der liberalen Philosophie, den Ursprüngen der früheren Erfolge der liberalen Demokratie, ihrer aktuellen Krise und der Frage, welche neue Regierungsphilosophie dem Liberalismus neuen Schwung verleihen könnte.» Die Rezension des Buches sei «abwertend» und es werde behauptet, das Werk «setze sich mit der Frage auseinander, wie KI die Zukunft prägen wird». Tatsächlich befasse sich jedoch nur ein halbes Kapitel mit KI und Demokratie, so der Ökonom. «Es fällt schwer, dies nicht als strategische Darstellung zu interpretieren, die darauf abzielt, die Botschaft meines Buches zu verschleiern und es auf das Lieblingsthema von ‹The Economist› zu lenken: die Verteidigung und Förderung von KI.»

Acemoglu fordert eine Pro-Arbeiter-KI

Nun sind die Vorwürfe Acemoglus gegenüber dem «Economist» schwer zu belegen, alleine schon deshalb, weil das Magazin bei den meisten Artikeln keine Autorenangaben macht. Klar ist aber: Die Einstellung des MIT-Professors dürfte vielen KI-Enthusiasten oder Menschen aus der Branche nicht gefallen. Denn Acemoglu hat nicht nur in Bezug auf die Folgen von KI auf den Arbeitsmarkt etwas zu sagen, sondern äussert sich seit Jahren dezidiert kritisch zum «KI-Hype» und warnt vor dessen Folgen.

Warnt vor einem zu mächtigen Tech-Sektor: Daron Acemoglu im Juli 2025. Bild: www.imago-images.de

Zwar stellt der Ökonom klar: «Ich bin sehr, sehr, sehr vorsichtig, wenn es darum geht, ‹Nein› zur Technologie zu sagen.» Und natürlich gäbe es enorme Fortschritte durch KI, und diese «sollten gefeiert werden» – genauso wie die Angst vor dem künftigen Verlust des Arbeitsplatzes Anlass zur Sorge geben sollte, sagte er kürzlich in einem Interview mit Fortune.

Aber bei jeder technologischen Revolution gebe es Nebenwirkungen und diese gelte es zu beachten. Er warnt deshalb nicht nur vor Jobverlusten, sondern auch vor einem elitistischen, undemokratischen und mächtigen Techsektor, vor zunehmender Ungleichheit, die durch den KI-Boom verstärkt würde, und vor einer Polarisierung, befeuert durch Social Media.

Acemoglu unterbreitet aber auch Vorschläge: die Entwicklung einer sogenannten «Pro-Arbeiter-KI» beispielsweise, die nicht alleine dazu dienen sollte, Menschen zu ersetzen – was, so der Forscher, aber der ökonomischen Logik der Unternehmen entspreche –, sondern vielmehr die Arbeit der Menschen besser zu machen. Zudem plädiert er für Steuerreformen, die Kapital stärker und Arbeit weniger stark belasten sollen. Acemoglu glaubt auch, dass eine Umverteilung und starke staatliche Versicherungen für mehr soziale Gerechtigkeit zentral seien, wobei er sich dem Erheben von entsprechenden Steuern wie einer Vermögenssteuer nicht abgeneigt zeigt.

«Liberalismus der Arbeiterklasse» und eine Milliardärssteuer

Dies sind alles Positionen, die von einem Ökonomen seines Status eher selten zu hören sind, steht doch für viele der wirtschaftsliberale Gedanke – und damit freie Märkte und möglichst wenig staatliche Eingriffe – im Zentrum. Doch Acemoglu propagiert, so beschreibt er es in seinem neusten Buch, eine andere Art von Liberalismus, die heute gefährdet sei und die es aus seiner Sicht dringend zu erhalten gilt – gerade im Hinblick auf die Auswirkungen von KI.

Sein «Zauberwort» ist die liberale Demokratie: In seinen Augen beruhte diese früher nicht nur auf Wahlen und gleichen Rechten für alle. Entscheidend war ebenso ein gemeinsamer und einigermassen gerecht verteilter Wohlstand, quasi als Versprechen, das die Menschen und das System zusammenhielt. Dieses Versprechen sei irgendwann im Zuge der «postindustriellen Wirtschaft» grösstenteils verloren gegangen. Die Folge waren tiefe Gräben in der Gesellschaft, zum Beispiel zwischen den Gebildeten und den weniger Gebildeten, aber auch zwischen den Vermögenden und den weniger Vermögenden.

Um den Liberalismus vor zunehmender Autokratie und Demagogen zu bewahren, schlägt Acemoglu ein neues Konzept vor, das er als «Liberalismus der Arbeiterklasse» bezeichnet. Elemente sind die Ablehnung einer von oben verordneten Gesellschaftsgestaltung (die Gefahr dafür lauert gemäss Acemoglu politisch rechts wie links), die Priorisierung von guten Arbeitsplätzen und öffentlichen Dienstleistungen, die Stärkung lokaler Gemeinschaften und das Respektieren vielfältiger kultureller Werte. Und, entscheidend: In den Augen Acemoglus bedeutet Liberalismus heute auch weniger die Freiheit vom Staat als vielmehr die Freiheit vom zunehmend dominanten Einfluss privater Akteure – also etwa der Macht der Tech-Giganten.

Fazit: Es ist mit ziemlicher Sicherheit nicht die Art von Liberalismus, wie ihn sich die Tech-Elite vorstellt – umso mehr als dass sich Acemoglu kürzlich gemeinsam mit anderen Nobelpreisträgern und Ökonomen für eine Milliardärssteuer in Kalifornien aussprach.

Für Kritik an seinen Ansichten zeigt sich der MIT-Professor offen, doch sie müsse sachlich geführt werden: In der KI-Debatte sei vielen Menschen, ähnlich wie in der Politik der (noch) liberalen Demokratien, die Fähigkeit zum gemeinsamen, konstruktiven Streiten abhandengekommen. Acemoglu will es besser machen: Er lud auf Social Media jüngst zu einer öffentlichen Debatte ein und postete in Abständen mehrere wichtige, aber unbequeme Fragen zu KI, welche von Brancheninsidern und den Medien nicht gestellt werden.