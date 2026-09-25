Im Kanton Zürich wird über die Arbeitsstunden der Lehrerinnen und Lehrer sowie über Sterbehilfe abgestimmt. Bild: keystone/watson

Zeitgutschriften für Lehrpersonen und Sterbehilfe: Die Abstimmungen im Kanton Zürich live

Im Kanton Zürich stehen auf kantonaler Ebene zwei Abstimmungen an. Es geht einerseits um die Stundenvergütung für Lehrpersonen an Volksschulen, andererseits steht die Regelung zur Duldung von Sterbehilfe auf dem Programm. Hier findest du alle Informationen und Resultate live.

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Kanton Zürich: Lehrpersonalgesetz

Lehrerinnen und Lehrer an Volksschulen sollen mehr Stunden aufschreiben können. Bild: Digital Vision

Darum geht es: Der Kantonsrat hat eine Änderung des Lehrpersonalgesetzes beschlossen. Damit sollen Lehrpersonen der Volksschulen durch höhere Zeitgutschriften mehr Zeit für die Vor- und Nachbearbeitung des Unterrichts erhalten. Zudem sind administrative Erleichterungen vorgesehen. Die Änderung verursacht jährlich wiederkehrende Mehrkosten von 83 Millionen Franken für Kanton und Gemeinden. Gegen die Vorlage wurde das Referendum ergriffen, weshalb die Stimmberechtigten darüber abstimmen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Entlöhnung Lehrpersonen Ausgezählt: 0/160 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Zürich: Sterbehilfe

Die Sterbehilfe soll im Kanton Zürich in weiteren Einrichtungen toleriert werden. Bild: Shutterstock

Darum geht es: Der Zürcher Kantonsrat möchte die Duldungspflicht für assistierten Suizid ausweiten. Neu sollen alle Alters- und Pflegeheime sowie Spitäler und Reha-Kliniken in ihren Räumlichkeiten assistierten Suizid dulden müssen. Heute gilt diese Pflicht nur für Alters- und Pflegeheime, die von einer Gemeinde betrieben oder beauftragt werden. Die Vorlage ist ein Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Selbstbestimmung am Lebensende auch in Alters- und Pflegeheimen».

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Duldung von Sterbehilfe in Altersheimen Ausgezählt: 0/160 | Stand: Noch keine Resultate

(nib)

Nationale Vorlagen

Neutralitätsinitiative

Neutralitätsinitiative Ausgezählt: 0/161 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Schweizer Neutralität ist bereits in der Verfassung verankert. Nun will diese Initiative der SVP diese ausbauen. Hinzugefügt werden soll, dass die Neutralität «immerwährend» und «bewaffnet» sei. Die Schweiz soll sich zudem verpflichten, keinem Militärbündnis beizutreten, solange sie nicht angegriffen wird. Weiter soll sich die Schweiz auch nicht an EU-Sanktionen gegen andere Staaten beteiligen.

Video: watson/Yann Legacher, Michael Shepherd

Ernährungsinitiative

Ernährungsinitiative Ausgezählt: 0/161 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Initiative fordert, dass die Schweiz mehr Lebensmittel für den eigenen Gebrauch im Inland produziert. So soll der eigene Konsum zu 70 Prozent über in der Schweiz hergestellte Nahrung gedeckt werden. Dafür soll die Schweizer Landwirtschaft stärker auf pflanzliche und weniger auf tierische Lebensmittel setzen.

Video: watson/Hanna Hubacher, Michael Shepherd