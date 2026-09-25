sonnig22°
DE | FR
burger
Zürich
Abstimmungen 2026

Abstimmungen im Kanton Zürich: Alle Resultate vom 27. September 2026

Abstimmungen in der Schweiz am 22. September 2024: Die Resultate aus dem Kanton Zürich.
Im Kanton Zürich wird über die Arbeitsstunden der Lehrerinnen und Lehrer sowie über Sterbehilfe abgestimmt.Bild: keystone/watson

Zeitgutschriften für Lehrpersonen und Sterbehilfe: Die Abstimmungen im Kanton Zürich live

Im Kanton Zürich stehen auf kantonaler Ebene zwei Abstimmungen an. Es geht einerseits um die Stundenvergütung für Lehrpersonen an Volksschulen, andererseits steht die Regelung zur Duldung von Sterbehilfe auf dem Programm. Hier findest du alle Informationen und Resultate live.
25.09.2026, 07:0025.09.2026, 15:52

Kanton Zürich: Lehrpersonalgesetz

Lachende Lehrerin zeigt auf Schülerin in hellem Klassenzimmer.
Lehrerinnen und Lehrer an Volksschulen sollen mehr Stunden aufschreiben können.Bild: Digital Vision

Darum geht es: Der Kantonsrat hat eine Änderung des Lehrpersonalgesetzes beschlossen. Damit sollen Lehrpersonen der Volksschulen durch höhere Zeitgutschriften mehr Zeit für die Vor- und Nachbearbeitung des Unterrichts erhalten. Zudem sind administrative Erleichterungen vorgesehen. Die Änderung verursacht jährlich wiederkehrende Mehrkosten von 83 Millionen Franken für Kanton und Gemeinden. Gegen die Vorlage wurde das Referendum ergriffen, weshalb die Stimmberechtigten darüber abstimmen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Entlöhnung Lehrpersonen

Ausgezählt: 0/160 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Zürich: Sterbehilfe

Sterbehilfe - Symbolbild
Die Sterbehilfe soll im Kanton Zürich in weiteren Einrichtungen toleriert werden.Bild: Shutterstock

Darum geht es: Der Zürcher Kantonsrat möchte die Duldungspflicht für assistierten Suizid ausweiten. Neu sollen alle Alters- und Pflegeheime sowie Spitäler und Reha-Kliniken in ihren Räumlichkeiten assistierten Suizid dulden müssen. Heute gilt diese Pflicht nur für Alters- und Pflegeheime, die von einer Gemeinde betrieben oder beauftragt werden. Die Vorlage ist ein Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Selbstbestimmung am Lebensende auch in Alters- und Pflegeheimen».

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Duldung von Sterbehilfe in Altersheimen

Ausgezählt: 0/160 | Stand: Noch keine Resultate

(nib)

Nationale Vorlagen

Neutralitätsinitiative

Neutralitätsinitiative

Ausgezählt: 0/161 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Schweizer Neutralität ist bereits in der Verfassung verankert. Nun will diese Initiative der SVP diese ausbauen. Hinzugefügt werden soll, dass die Neutralität «immerwährend» und «bewaffnet» sei. Die Schweiz soll sich zudem verpflichten, keinem Militärbündnis beizutreten, solange sie nicht angegriffen wird. Weiter soll sich die Schweiz auch nicht an EU-Sanktionen gegen andere Staaten beteiligen.

Video: watson/Yann Legacher, Michael Shepherd

Ernährungsinitiative

Ernährungsinitiative

Ausgezählt: 0/161 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Initiative fordert, dass die Schweiz mehr Lebensmittel für den eigenen Gebrauch im Inland produziert. So soll der eigene Konsum zu 70 Prozent über in der Schweiz hergestellte Nahrung gedeckt werden. Dafür soll die Schweizer Landwirtschaft stärker auf pflanzliche und weniger auf tierische Lebensmittel setzen.

Video: watson/Hanna Hubacher, Michael Shepherd

Mehr zu den Abstimmungen 2026:

Anti-Chaoten-Initiative und Co.: Darüber wird in Basel-Stadt abgestimmt
Anti-Chaoten-Initiative und Co.: Darüber wird in Basel-Stadt abgestimmt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
1 / 18
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz

Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
Abgestimmt am: 06.12.1992
Ergebnis: abgelehnt
Stimmenunterschied: 23'836
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren: