Im Kanton Bern kommt eine Bildungsinitiative an die Urne. Bild: keystone/watson

Darum geht es bei der Abstimmung zur Bildungsinitiative im Kanton Bern

Am 27. September 2026 wird im Kanton Bern über die Bildungsinitiative abgestimmt. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse dazu.

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Kanton Bern: Bildungsinitiative

Die Bildungsinitiative will die Sicherstellung einer hohen Bildungsqualität in die Berner Verfassung schreiben. Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Die Volksinitiative «Berner Bildungsinitiative» verlangt, dass eine flächendeckend hohe Bildungsqualität als Auftrag in der Kantonsverfassung verankert wird. Kanton und Gemeinden sollen dafür die notwendigen finanziellen und personellen Mittel bereitstellen. Zudem sollen genügend qualifizierte Lehrpersonen und schulische Fachpersonen vorhanden sein und entsprechend ihrer Ausbildung und Kompetenzen eingesetzt werden. Ihre Arbeit soll sich in erster Linie auf die Schülerinnen und Schüler konzentrieren.

Die Initiative wurde vor dem Hintergrund des Lehrpersonenmangels und steigender Anforderungen an die Schulen eingereicht. Bei einer Annahme würde zunächst der Regierungsrat und der Grosse Rat entscheiden, welche konkreten Massnahmen und zusätzlichen Mittel notwendig wären, da die Initiative keine konkreten Vorgaben macht.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

«Berner Bildungsinitiative» Ausgezählt: 0/329 | Stand: Noch keine Resultate

(nib)

Nationale Vorlagen

Neutralitätsinitiative

Neutralitätsinitiative Ausgezählt: 0/329 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Schweizer Neutralität ist bereits in der Verfassung verankert. Nun will diese Initiative der SVP diese ausbauen. Hinzugefügt werden soll, dass die Neutralität «immerwährend» und «bewaffnet» sei. Die Schweiz soll sich zudem verpflichten, keinem Militärbündnis beizutreten, solange sie nicht angegriffen wird. Weiter soll sich die Schweiz auch nicht an EU-Sanktionen gegen andere Staaten beteiligen.

Video: watson/Yann Legacher, Michael Shepherd

Ernährungsinitiative

Ernährungsinitiative Ausgezählt: 0/329 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Initiative fordert, dass die Schweiz mehr Lebensmittel für den eigenen Gebrauch im Inland produziert. So soll der eigene Konsum zu 70 Prozent über in der Schweiz hergestellte Nahrung gedeckt werden. Dafür soll die Schweizer Landwirtschaft stärker auf pflanzliche und weniger auf tierische Lebensmittel setzen.

Video: watson/Hanna Hubacher, Michael Shepherd