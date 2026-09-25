sonnig22°
DE | FR
burger
Basel-Landschaft
Abstimmungen 2026

Abstimmung im Kanton Basel-Landschaft: Alle Resultate vom 27. September

Abstimmungen in der Schweiz: Alle Resultate aus dem Kanton Basel-Landschaft.
Hier findest du die Resultate zur Abstimmung über die Mehrwertabgabe im Kanton Basel-Landschaft.Bild: keystone/watson

Mehrwertabgabe bei Einzonungen: Die Abstimmung im Kanton Basel-Landschaft

Am 27. September 2026 wird im Kanton Basel-Landschaft abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangt mit der Initiative zur Mehrwertabgabe eine Vorlage an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Baselbiet dazu.
25.09.2026, 07:0025.09.2026, 15:51

Kanton Basel-Landschaft: Mehrwertabgabe

A type CIS 40 first generation Pendolino tilting train of &quot;ETR 610 Cisalpino&quot; Inc. is underway to Basel in the vicinity of Itingen in the canton of Basel-Land (Basel-Country), Switzerland, p ...
Im Baselbiet wird über die Mehrwertabgabe bei Einzonungen abgestimmt.Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Heute wird im Kanton Basel-Landschaft eine Mehrwertabgabe nur erhoben, wenn Boden neu einer Bauzone zugeteilt wird (Einzonung). Eine Mehrwertabgabe ist eine staatliche Abgabe auf den Wertzuwachs eines Grundstücks, der durch eine Planungsmassnahme entsteht.

Die Volksinitiative verlangt, dass Gemeinden künftig auch bei Umzonungen eine Mehrwertabgabe von höchstens 30 Prozent des durch die Planung entstandenen Bodenmehrwerts erheben können. Zudem soll nicht mehr die Gemeinde, sondern die kantonale Steuerverwaltung den Bodenmehrwert schätzen. Bei Umzonungen soll die Einnahme aus der Mehrwertabgabe zu 25 Prozent dem Kanton und zu 75 Prozent der Gemeinde zukommen.

Der Gegenvorschlag des Landrats geht weiter und sieht eine Mehrwertabgabe nicht nur bei Umzonungen, sondern auch bei Aufzonungen vor. Eine Aufzonung bedeutet, dass ein Grundstück intensiver genutzt werden darf, beispielsweise durch eine höhere mögliche Bebauung. Die Gemeinden können dabei eine Abgabe von höchstens 30 Prozent erheben. Die Einnahmen werden zu 90 Prozent der Gemeinde und zu 10 Prozent dem Kanton zugeteilt.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Initiative

Initiative «Mehrwertabgabe»

Ausgezählt: 0/86 | Stand: Noch keine Resultate

Gegenvorschlag

Gegenvorschlag «Mehrwertabgabe»

Ausgezählt: 0/86 | Stand: Noch keine Resultate

Stichfrage

Stichfrage

Ausgezählt: 0/86 | Stand: Noch keine Resultate

(nib)

Nationale Vorlagen

Neutralitätsinitiative

Neutralitätsinitiative

Ausgezählt: 0/86 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Schweizer Neutralität ist bereits in der Verfassung verankert. Nun will diese Initiative der SVP diese ausbauen. Hinzugefügt werden soll, dass die Neutralität «immerwährend» und «bewaffnet» sei. Die Schweiz soll sich zudem verpflichten, keinem Militärbündnis beizutreten, solange sie nicht angegriffen wird. Weiter soll sich die Schweiz auch nicht an EU-Sanktionen gegen andere Staaten beteiligen.

Video: watson/Yann Legacher, Michael Shepherd

Ernährungsinitiative

Ernährungsinitiative

Ausgezählt: 0/86 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Initiative fordert, dass die Schweiz mehr Lebensmittel für den eigenen Gebrauch im Inland produziert. So soll der eigene Konsum zu 70 Prozent über in der Schweiz hergestellte Nahrung gedeckt werden. Dafür soll die Schweizer Landwirtschaft stärker auf pflanzliche und weniger auf tierische Lebensmittel setzen.

Video: watson/Hanna Hubacher, Michael Shepherd

Mehr zu den Abstimmungen 2026:

Letzte Umfrage: Zwei Drittel lehnen Neutralitätsinitiative ab
Umfrage
Letzte Umfrage: Zwei Drittel lehnen Neutralitätsinitiative ab
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
1 / 18
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz

Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
Abgestimmt am: 06.12.1992
Ergebnis: abgelehnt
Stimmenunterschied: 23'836
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren: