Zürcher Kammerorchester verlängert Vertrag mit Daniel Hope

Das Zürcher Kammerorchester (ZKO) hat den Vertrag mit seinem Musikdirektor, dem südafrikanisch-britischen Geiger Daniel Hope, vorzeitig bis 2021/22 verlängert.

«Eine in kurzer Zeit dermassen von Erfolg gekrönte Zusammenarbeit müssen wir fortsetzen, das sind wir unserem Publikum ja schon fast schuldig», schrieb der Direktor des ZKO, Michael Bühler, in der Medienmitteiltung vom Dienstag. Bekannt gegeben hatte das ZKO die Vertragsverlängerung mit Daniel Hope im Rahmen des Abschlusskonzerts seiner Deutschlandtournee in der Elbphilharmonie in Hamburg.

Hope leitet das ZKO seit 2016/2017 mit dem Ziel, die internationale Präsenz des Orchesters zu stärken. Diesen Weg geht er weiter. Am Mittwoch startet das ZKO eine USA-Tournee mit Konzerten unter anderem in San Francisco, Stanford, Beverly Hills und am Schluss beim Music Festival in Savannah. (sda)

