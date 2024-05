So sehen die Polarlichter über der Schweiz aus

So sieht der Himmel über dem Zürichsee aus ... Bild: zvg/Christina Kunz

Geh raus und schau nach Norden! Es hat Polarlichter✨

Jetzt! Genau jetzt hat's draussen Polarlichter! Im Ernst, geh raus und schau nach Norden. Lass dich vom Naturwunder überraschen. Mach Bilder (und schick sie uns, wenn du magst). Und, vor allem, geniess' es :)

Für die Nacht auf Samstag erwarten Astronomen Polarlichter über der Schweiz. Wie die Sternwarte Hubelmatt Luzern auf ihrer Webseite schreibt, können Polarlichter in den Stunden nach Mitternacht bis zum Morgengrauen beobachtet werden.

Um die Lichter zu sehen, brauche es einen dunklen Ort, da die Polarlichter in der Lichtverschmutzung zum Teil schwach seien, hiess es weiter. Ausserdem empfiehlt die Sternwarte einen erhöhten Punkt mit freiem Blick nach Norden.

So bezaubernd sehen die Lichter aus:

Wenn du gut schaust und am richtigen Standort bist, siehst du die Lichter vielleicht auch ... Bild: zvg/fabian flückiger

Auch watson-Redaktoren in den Ferien in Innsbruck können das Spektakel bewundern ... Bild: watson/dario bulleri

Und so sieht's in Brittnau bei Zofingen aus: Bild: userinput

Auch von der Insel Lützelau aus kann man das Spektakel bewundern ... Bild: zvg

Sogar aus der Stadt Zürich kann man den schimmernden Himmel sehen! Bild: zvg

Derweil in Untersiggenthal: Bild: zvg/andrea peter

Auch über Chur erstrahlt der Himmel in pink-rötlich ... Bild: zvg/alex alvarez

Einfach nur wunderschön ... Bild: zvg/Ezra Zimmerli

Darum gibt es sie:

Der Grund für die erwarteten Polarlichter ist, dass auf der Sonne derzeit besonders viele Eruptionen stattfinden. In den letzten Tagen haben laut der Sternwarte zwei Fleckengruppen auf der Sonne ständig Ausbrüche produziert. Diese sind aufgrund der Position der Fleckengruppe erdgerichtet weggeschleudert worden.

Polarlichter entstehen, wenn solche Sonneneruptionen, bestehend aus geladenen Teilchen, hauptsächlich Elektronen und Protonen, in die Erdatmosphäre eindringen. Sobald die geladenen Teilchen die Atmosphäre erreichen, kollidieren sie mit den Gasen in der Atmosphäre, hauptsächlich Sauerstoff und Stickstoff. Bei diesen Kollisionen werden Energie und Licht freigesetzt.

Die Farbe der Nordlichter hängt dabei von der Art der Gaspartikel ab, mit denen die geladenen Teilchen in der Atmosphäre interagieren sowie von der Höhe, in der diese Wechselwirkungen auftreten. Grüne Nordlichter entstehen oft durch die Interaktion mit Sauerstoff in höheren Atmosphärenschichten, während rote oder violette Farben durch die Wechselwirkung mit Stickstoff entstehen können.

Wenn der Sonnenwind die Erdatmosphäre erreicht, werden die geladenen Teilchen durch das Magnetfeld der Erde zu den Polregionen gelenkt. Dieser Prozess führt dazu, dass die Teilchen in die Nähe der Pole gelangen. Damit Polarlichter in der Schweiz sichtbar sind, müssen die Sonnenwinde sehr stark sein. (sda)