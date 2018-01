Nordkorea will Kommunikationsleitung mit Südkorea wiederherstellen



Nordkorea will die suspendierte Kommunikationsleitung zu Südkorea an der schwer bewachten Landesgrenze «wiederherstellen». Das habe der staatliche Rundfunk in Nordkorea angekündigt, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul am Mittwoch mit. (sda/dpa)