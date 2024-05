Verzögerungstaktik: Kommission verschiebt Finanzierung der 13. AHV-Rente auf Sankt Nimmerlein

Als Grund wird die Berechnungsgrundlage aufgeführt: Die AHV als erste Säule sei die Basis des Schweizer Vorsorgesystems. Dieses System bilde eine Einheit. Die Politik bemühte sich stets, so die Kommission, AHV und IV parallel zu entwickeln. Die verfassungsmässig versprochene Sicherung des Existenzbedarfs sei im Falle der Invalidenversicherung umso wichtiger, da sich deutlich mehr IV-Beziehende als Pensionierte in prekären Verhältnissen befinden.

Das will die Kommission nicht. Falls sich der Bundesrat dennoch für eine Senkung entscheidet und gleichzeitig eine kombinierte Variante der Finanzierung anstrebt, soll dies zu einem einzigen Paket geschnürt und so dem Parlament vorgelegt werden.

Weiter verlangt die Kommission vom Bundesrat, den Bundesbeitrag an die AHV nicht zu senken. Per Gesetz ist der Bund verpflichtet 20,2 Prozent an die Finanzierung der AHV-Renten beizutragen. Mit der Auszahlung der 13. AHV-Rente 2026 erhöht sich dieser Beitrag schlagartig um über 800 Millionen Franken. Für die bereits klamme Bundeskasse gleicht dies einem Kraftakt. Der Bundesrat schlägt darum vor, den Bundesbeitrag vorübergehend auf 18,7 Prozent zu senken.

Die zuständige Sozialkommission des Nationalrats sieht das nun anders: In einer Mitteilung vom Freitag erklärt sie, die Mehrheit sei mit der «Finanzierungsstrategie des Bundesrates nicht einverstanden». Baume-Schneider hatte kurz nach der Abstimmung zwei Vorschläge präsentiert: eine Erhöhung der Lohnbeiträge um 0,8 Prozentpunkte oder eine kombinierte Finanzierung über eine höhere Mehrwertsteuer (plus 0,4 Prozentpunkte) und eine Erhöhung der Lohnbeiträge um 0,5 Prozentpunkte.

Bundespräsidentin Viola Amherd wird bei ihrem Präsidialbesuch in Italien am Samstag gegenüber Papst Franziskus die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche zur Sprache bringen. Am Freitag traf sie den italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.