Wie ein «Schwarzer Schwan» die Schweiz ins IT-Unglück stürzen könnte

Nach watson-Recherche: So will sich der Bund besser vor Hackern schützen

Und damit sind wir bei einem grundlegenden Problem, das alle Cybersicherheits-Fachleute umtreibt: In Anlehnung an das Präventionsparadox sieht die Öffentlichkeit die Schäden nicht, die dank erhöhter Wachsamkeit und IT-Abwehrmassnahmen ausbleiben. Daraus aber zu schliessen, dass solche Massnahmen unnötig, bzw. übertrieben sind, wäre grobfahrlässig.

An dieser Stelle sollten wir erneut über die Schwarzen Schwäne und ihre Folgen reden. Geht es nach der populärwissenschaftlichen Theorie von Nassim Nicholas Taleb, melden sich nach einem unerwartet katastrophalen Ereignis viele Menschen zu Wort, die es schon seit Langem gewusst oder zumindest geahnt hatten. So werde nachträglich eine Erzählung geschaffen, um einem Ereignis einen plausiblen Grund zu verleihen.

KI-generierte Fake News und Cyberangriffe seien weltweit «das unmittelbare Top-Risiko» – insbesondere mit Blick auf die Wahlen in grossen Ländern wie den USA, Grossbritannien und Indien, so der Bericht.

«Unsichere oder schwach geschützte IoT/OT-Geräte können kompromittiert und sabotiert werden und so zum Einfallstor für Cyberangriffe werden. So können sie in der eigenen Funktion, z.B. der Verfügbarkeit oder der Datenintegrität, nicht nur eingeschränkt werden, sondern auch die physische Sicherheit und das Wohl der Menschen bedrohen.»

Immer mehr Geräte sind miteinander verbunden, Stichwort Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). Und in Organisationen, die wichtige Infrastruktur betreiben, laufen sogenannte OT-Systeme (Operational Technology). Gemeint ist damit Hardware und Software, die wiederum andere Geräte und Anlagen überwacht und steuert und ihrerseits attackiert werden könnte.

Und damit sind wir bei der Frage, was am Anfang eines Schwarzen (IT-)Schwans stehen könnte ...

In dieser Bildstrecke lernst du einige der gefährlichsten Ransomware-Banden kennen, die häufig mithilfe von kriminellen Geschäftspartnern und praktisch überall in Europa und Nordamerika zuschlagen.

