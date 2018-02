Milliardär Soros spendet laut Zeitung erneut für Brexit-Gegner



US-Milliardär George Soros unterstützt einem Zeitungsbericht zufolge weiterhin die Gegner des EU-Austritts von Grossbritannien. Die Organisation Best for Britain werde zusätzliche umgerechnet fast 130'000 Franken (100'000 Pfund) für ihre Arbeit erhalten.

Der Investor reagiere damit auf Angriffe gegen ihn in der rechtsgerichteten Presse, berichtete die Zeitung «Guardian» am Sonntag. Soros hatte der Gruppe bereits vergangene Woche umgerechnet 519'000 Franken zukommen lassen. Die Organisation wirbt für einen Verbleib Grossbritanniens in der EU. Die britische Regierung bekräftigte, die Entscheidung für den EU-Austritt 2019 sei endgültig.

Der 87-jährige Soros, der in Ungarn geboren wurde, hatte Anfang der 90er Jahre ein Vermögen mit Wetten gegen das britische Pfund gemacht. Im US-Wahlkampf 2016 unterstützte er die demokratische Kandidatin Hillary Clinton. Soros gilt auch als scharfer Kritiker des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. (sda/reu)

