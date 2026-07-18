Bist du ein Immobilien-Profi? Schätze die Preise! Bild: Shutterstock

0,5 oder 50 Millionen – errate den Preis dieser Schweizer Immobilien

Hast du ein Gespür für Schweizer Immobilienpreise oder tappst du völlig im Dunkeln? Dieses Quiz verrät dir, ob du ein Immobilienexperte oder ein Blender bist.

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Im Kanton Thurgau ist seit Kurzem eine 6,5-Zimmer-Villa mit direktem Seezugang auf dem Markt. Das Grundstück in Mammern TG am Bodensee ist 2900 Quadratmeter gross. Was glaubst du: Wie viel kostet es?

Falls du danebenliegst, bist du nicht allein. Immobilienpreise sind oft schwer einzuordnen, denn gute Lage, Seeblick oder Privatstrand lassen den Wert in die Höhe schnellen.

Doch wie sieht es mit folgenden Immobilien aus, die zurzeit auf dem Markt sind? Kennst du dich aus oder liegst du mit deinen Schätzungen komplett daneben? Finde es in diesem Quiz heraus: