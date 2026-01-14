Zu viel wollen wir im Teaserbild nicht verraten ... Bild: watson

Präsentiert von Präsentiert von

Mit wem solltest du wirklich zusammenwohnen? Wir sagen es dir!

Pack deine Sachen, wir ziehen um!

Leben wird in der Schweiz nicht günstiger, ausserdem macht zu zweit Wohnen (oftmals) mehr Spass. Wir suchen dir deshalb heute einen neuen oder gleich mehrere neue Mitbewohner.

Klicke dich durch diesen absolut wissenschaftlichen Psychotest, und erfahre, mit wem du künftig unter einem Dach hausen solltest.

9 Fragen Spass Mit wem solltest du wirklich zusammenwohnen?

Es folgt eine Werbung von: Deine WG im besten Netz mit 50% Rabatt Für deine WG und dich ist jetzt der ideale Moment für einen Wechsel zu Swisscom. Als WG bekommt ihr im gleichen Haushalt dauerhaft 50% Rabatt ab dem 2. bis zum 5. blue Mobile Abo. Das Gleiche gilt für Familien und Paare.



Ab ins beste Netz der Schweiz – mit dem «We are Family!» Rabatt von Swisscom.

(sim)

Weiteres Interessantes über Wohnen: