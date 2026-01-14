freundlich-1°
Mit wem solltest du wirklich zusammenwohnen? Wir sagen es dir!

Wer wäre dein perfekter Mitbewohner? Wir sagen es dir – im Psychotest
Pack deine Sachen, wir ziehen um!
Leben wird in der Schweiz nicht günstiger, ausserdem macht zu zweit Wohnen (oftmals) mehr Spass. Wir suchen dir deshalb heute einen neuen oder gleich mehrere neue Mitbewohner.

Klicke dich durch diesen absolut wissenschaftlichen Psychotest, und erfahre, mit wem du künftig unter einem Dach hausen solltest.

Spass

Mit wem solltest du wirklich zusammenwohnen?

