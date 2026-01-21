bild: imago images/watson

Wir zeigen dir die Wohnung, du erkennst die Serien-WG

Wie viele WGs in Serien fallen dir spontan ein?

Freunde, die zusammenwohnen, machen anscheinend besonders gutes Fernsehen. «The Big Bang Theory», «How I Met Your Mother», «Friends» – besonders in Sitcoms, die von Freundesgruppen handeln, gibt es immer mindestens eine Wohngemeinschaft.

Wie viele davon erkennst du an der Wohnung? In diesem Quiz zeigen wir dir ein Bild der Wohnung und du errätst, welche Seriencharaktere darin wohnen.

11 Fragen Wir zeigen dir die Wohnung, du sagst uns die Serien-WG

Wie viele WGs hast du erkannt? Schreibe dein Ergebnis in die Kommentare!

(cmu)

