freundlich-4°
DE | FR
burger
Quiz
Leben

Wir zeigen dir die Wohnung, du erkennst die Serien-WG

titelbild serien wg quiz
bild: imago images/watson
Präsentiert von
Branding Box
Präsentiert von
Branding Box

Wir zeigen dir die Wohnung, du erkennst die Serien-WG

Wie viele WGs in Serien fallen dir spontan ein?
21.01.2026, 11:4321.01.2026, 11:43

Freunde, die zusammenwohnen, machen anscheinend besonders gutes Fernsehen. «The Big Bang Theory», «How I Met Your Mother», «Friends» – besonders in Sitcoms, die von Freundesgruppen handeln, gibt es immer mindestens eine Wohngemeinschaft.

Wie viele davon erkennst du an der Wohnung? In diesem Quiz zeigen wir dir ein Bild der Wohnung und du errätst, welche Seriencharaktere darin wohnen.

Jetzt spielen!

11 Fragen
Cover Image

Wir zeigen dir die Wohnung, du sagst uns die Serien-WG

Wie viele WGs hast du erkannt? Schreibe dein Ergebnis in die Kommentare!

(cmu)

Mehr Film-Quiz:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
15 Beispiele, wie du deine Mitbewohner erziehen kannst
1 / 17
15 Beispiele, wie du deine Mitbewohner erziehen kannst
bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Du lebst WG-tarisch? Dann kennst diese 10 Mitbewohner-Typen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Wer wann in die Sportferien kann – in dieser Woche wird es in den Bergen richtig voll
Die Sportferien sind in der Schweiz von Kanton zu Kanton und teils sogar von Gemeinde zu Gemeinde verschieden angesetzt. Wann es in den Bergen am vollsten ist, ist deshalb schwierig abzuschätzen. Doch wir helfen nach.
Da ein Grossteil der Schweizerinnen und Schweizer über Weihnachten und Neujahr frei hat, sind rund um den Jahreswechsel wieder massenhaft Wintersportlerinnen und Wintersportler in die Berge geströmt. Das Resultat: Volle Pisten und lange Schlangen vor den Liften. Damit dieses Problem während der Sportferien nicht erneut auftritt, finden diese bereits seit Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Beginn des aufkommenden Wintertourismus schweizweit gestaffelt statt.
Zur Story