Das Team von QoQa ist super spontan: Aber manchmal ist es auch hilfreich, mit viel Vorlauf zu planen. bild: QoQa / Unsplash, montage watson

Röstibrücke

Wie QoQa Geduld gelernt hat

Wir reden oft vom karitativen Engagement als Geste. Für Fabio Monte, den «Qaptain» von QoQa, ist es vor allem eine Frage der langfristigen Perspektive – und manchmal damit verbunden, sich selbst zu hinterfragen.

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Fabio Monte / franc-parler

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Ende Mai feiert QoQa das zehnjährige Bestehen seiner Partnerschaft mit der Organisation No Difference. Zehn Jahre, in denen unsere Qommunauté jedes Jahr aufgerufen ist, sich zu engagieren, damit Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung an Wettkämpfen teilnehmen können. Diese Wettkämpfe erfordern Training, Betreuung und Budget.

Zehn Jahre – das ist lang genug, um eine Frage aufzuwerfen: Wie sieht langfristige Treue aus, wenn die Welt um einen herum ständig in Bewegung ist?

Röstibrücke Jeden Sonntag lädt watson Persönlichkeiten aus der Romandie ein, um aktuelle Ereignisse zu kommentieren oder ein Thema ins Licht zu rücken, das sonst zu wenig Beachtung findet.



Mit dabei: Nicolas Feuz (Schriftsteller), Anne Challandes (Schweizer Bauernverband), Roger Nordmann (Berater, ehem. SP-Nationalrat), Damien Cottier (FDP), Céline Weber (GLP), Karin Perraudin (Groupe Mutuel, ehem. CVP), Samuel Bendahan (SP), Ivan Slatkine (Verleger) und die QoQa-Otte.

Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Entwicklung im Laufe der Zeit

Eine Marke, die länger als zwanzig Jahre besteht, steht irgendwann unweigerlich vor einem unangenehmen Dilemma. Der Markt verändert sich. Die Konsumgewohnheiten ebenfalls. Die Erwartungen der Kundinnen und Kunden, die Tools, die Sprache, die gesellschaftlichen Herausforderungen – nichts davon bleibt gleich.

Genau hier bekommen langfristige Engagements eine Bedeutung, die weit über das Wohltätige hinausgeht. Denn bei QoQa sind wir eher spontan. Unsere Stärke liegt darin, schnell zu reagieren, verrückten Ideen ein Ja zu geben und eine Community in Abenteuer mitzunehmen, die oft in der Woche davor überhaupt noch nicht geplant waren.

Das ist wertvoll. Es ist aber manchmal auch eine Herausforderung. Denn die spontane Art bringt dazu, kurzfristig zu denken, den Erfolg von Aktion zu Aktion zu messen und den unmittelbaren Schwung der Geduld vorzuziehen. Und trotzdem wollen wir dieselben Werte und unsere Fähigkeit zuzuhören bewahren…

Deshalb funktionieren Partnerschaften wie die mit No Difference auf den ersten Blick andersherum. Sie gleichen der Vorbereitung auf eine Spartan-Race (einen Extrem-Hindernislauf): Man beurteilt das Rennen nicht am Starttag, sondern gewinnt es in den Monaten stiller Wiederholung davor. Durch die Partnerschaft sind wir gezwungen, vorauszudenken, zu planen und ein gegebenes Wort zu halten, lange bevor die nächste Aktion überhaupt ausgedacht ist. Es ist wie ein Training, eine Disziplin – die uns in regelmässigen Abständen daran erinnert, wofür wir stehen, und verhindert, dass wir uns vom Tempo der aktuellen Schlagzeilen mitreissen lassen.

Eine Zusammenarbeit, die Bestand hat, ist wie ein Spiegel. Sie zwingt uns, uns langfristig zu betrachten – in einer Zeit, in der alle von uns erwarten, kurz zu denken.

Selbstkritik als Voraussetzung für Treue

Zehn oder zwanzig Jahre treu bleiben bedeutet nicht, denselben Schritt zu wiederholen. Es bedeutet, denselben Schritt zu machen: und jedes Mal konkret darauf zu achten, ob und wo ein solcher Schritt vielleicht angepasst werden muss.

In unserem Beruf, in der Beziehung zu unserer Community, in unseren Partnerschaften – ob karitativ oder nicht – ist das wahrscheinlich das Wertvollste, was ein Wirtschaftsakteur bieten kann: das Versprechen, dass wir auch morgen noch da sein werden, mit denselben Werten, und uns weiterhin die richtigen Fragen stellen.

Die vergehende Zeit ist ein anspruchsvoller Partner. Aber sie ist, glaube ich, auch der einzige ernst zu nehmende Richter dessen, wofür man sich hält.