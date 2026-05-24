sonnig15°
DE | FR
burger
Blogs
Röstibrücke

Wohltätige Gesten hängen bei QoQa mit Selbstreflexion zusammen

Allier longévité et spontanéité n&amp;#039;a rien de simple.
Das Team von QoQa ist super spontan: Aber manchmal ist es auch hilfreich, mit viel Vorlauf zu planen. bild: QoQa / Unsplash, montage watson
Röstibrücke

Wie QoQa Geduld gelernt hat

Wir reden oft vom karitativen Engagement als Geste. Für Fabio Monte, den «Qaptain» von QoQa, ist es vor allem eine Frage der langfristigen Perspektive – und manchmal damit verbunden, sich selbst zu hinterfragen.
Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!
24.05.2026, 09:0924.05.2026, 09:09
Fabio Monte / franc-parler

Ende Mai feiert QoQa das zehnjährige Bestehen seiner Partnerschaft mit der Organisation No Difference. Zehn Jahre, in denen unsere Qommunauté jedes Jahr aufgerufen ist, sich zu engagieren, damit Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung an Wettkämpfen teilnehmen können. Diese Wettkämpfe erfordern Training, Betreuung und Budget.

Zehn Jahre – das ist lang genug, um eine Frage aufzuwerfen: Wie sieht langfristige Treue aus, wenn die Welt um einen herum ständig in Bewegung ist?

Röstibrücke

Jeden Sonntag lädt watson Persönlichkeiten aus der Romandie ein, um aktuelle Ereignisse zu kommentieren oder ein Thema ins Licht zu rücken, das sonst zu wenig Beachtung findet.

Mit dabei: Nicolas Feuz (Schriftsteller), Anne Challandes (Schweizer Bauernverband), Roger Nordmann (Berater, ehem. SP-Nationalrat), Damien Cottier (FDP), Céline Weber (GLP), Karin Perraudin (Groupe Mutuel, ehem. CVP), Samuel Bendahan (SP), Ivan Slatkine (Verleger) und die QoQa-Otte.

Übersetzung

Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Entwicklung im Laufe der Zeit

Eine Marke, die länger als zwanzig Jahre besteht, steht irgendwann unweigerlich vor einem unangenehmen Dilemma. Der Markt verändert sich. Die Konsumgewohnheiten ebenfalls. Die Erwartungen der Kundinnen und Kunden, die Tools, die Sprache, die gesellschaftlichen Herausforderungen – nichts davon bleibt gleich.

Röstibrücke
Das Geheimnis der DNA von Qoqa

Genau hier bekommen langfristige Engagements eine Bedeutung, die weit über das Wohltätige hinausgeht. Denn bei QoQa sind wir eher spontan. Unsere Stärke liegt darin, schnell zu reagieren, verrückten Ideen ein Ja zu geben und eine Community in Abenteuer mitzunehmen, die oft in der Woche davor überhaupt noch nicht geplant waren.

Das ist wertvoll. Es ist aber manchmal auch eine Herausforderung. Denn die spontane Art bringt dazu, kurzfristig zu denken, den Erfolg von Aktion zu Aktion zu messen und den unmittelbaren Schwung der Geduld vorzuziehen. Und trotzdem wollen wir dieselben Werte und unsere Fähigkeit zuzuhören bewahren…

Deshalb funktionieren Partnerschaften wie die mit No Difference auf den ersten Blick andersherum. Sie gleichen der Vorbereitung auf eine Spartan-Race (einen Extrem-Hindernislauf): Man beurteilt das Rennen nicht am Starttag, sondern gewinnt es in den Monaten stiller Wiederholung davor. Durch die Partnerschaft sind wir gezwungen, vorauszudenken, zu planen und ein gegebenes Wort zu halten, lange bevor die nächste Aktion überhaupt ausgedacht ist. Es ist wie ein Training, eine Disziplin – die uns in regelmässigen Abständen daran erinnert, wofür wir stehen, und verhindert, dass wir uns vom Tempo der aktuellen Schlagzeilen mitreissen lassen.

Eine Zusammenarbeit, die Bestand hat, ist wie ein Spiegel. Sie zwingt uns, uns langfristig zu betrachten – in einer Zeit, in der alle von uns erwarten, kurz zu denken.

Selbstkritik als Voraussetzung für Treue

Zehn oder zwanzig Jahre treu bleiben bedeutet nicht, denselben Schritt zu wiederholen. Es bedeutet, denselben Schritt zu machen: und jedes Mal konkret darauf zu achten, ob und wo ein solcher Schritt vielleicht angepasst werden muss.

In unserem Beruf, in der Beziehung zu unserer Community, in unseren Partnerschaften – ob karitativ oder nicht – ist das wahrscheinlich das Wertvollste, was ein Wirtschaftsakteur bieten kann: das Versprechen, dass wir auch morgen noch da sein werden, mit denselben Werten, und uns weiterhin die richtigen Fragen stellen.

Die vergehende Zeit ist ein anspruchsvoller Partner. Aber sie ist, glaube ich, auch der einzige ernst zu nehmende Richter dessen, wofür man sich hält.

Fabio Monte ...
... ist «Kapitän» bei QoQa, wo er seit 2010 tätig ist. Er war am Aufbau der Unternehmensgrundlagen beteiligt: Einführung von Prozessen, Betreuung der Teams, Finanzmanagement oder auch die Umstellung auf eine holokratische Unternehmensführung ... All dies sind Schlüsselrollen im Dienste einer Plattform, die sich ständig weiterentwickelt, um eine Qommunität von über einer Million Mitgliedern weiterhin zu überraschen – gemeinsam mit einem Team, das heute aus 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht.
infobox image
bild: qoqa
Röstibrücke
Diese wenig attraktive Methode ist sehr effektiv, um eure Projekte voranzubringen
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Vier Szenarien für die Schweiz von morgen
1 / 7
Vier Szenarien für die Schweiz von morgen
quelle: 2erpack identity, behruz tschaitschian und veronika kieneke
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der «Gender pay gab» in der deutschen Literatur
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Laut Bibel werden Ungläubige und Sünder in die Hölle verbannt. Ist das gerecht?
Himmel, Hölle und Seele sind religiöse Hilfskonstrukte, um ein angebliches Leben nach dem Tod erklären zu können.
Die Mutter aller Fragen lautet schlicht und einfach: Was passiert mit uns nach dem Tod? Atheisten antworten: Wenn der Körper den Geist aufgibt, ist endgültiges Lichterlöschen. Agnostiker sagen: Ich weiss es nicht, niemand weiss es, also lasse ich mich überraschen.
Zur Story