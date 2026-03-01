Im Juni steht die Schweiz vor einer Entscheidung, die erhebliche Auswirkungen auf künftige Generationen haben wird. bild: Imago / Keystone, montage watson

Röstibrücke

Diese SVP-Initiative will die Schweiz lahmlegen

Im Schutzmantel von demografischer Weisheit würde die SVP-Initiative vom 14. Juni systematisch den Niedergang einer Schweiz vorantreiben, die bereits durch den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel geschwächt ist.

Ivan Slatkine / Franc-parler

Es gibt Geschichten, die mit einem verlockenden Versprechen beginnen und schliesslich in einem Trümmerfeld enden. Manche politischen Initiativen folgen diesem Verlauf genauso. Die SVP-Initiative mit dem Titel «Keine 10-Millionen-Schweiz», auch Nachhaltigkeits-Initiative, ist ein perfektes Beispiel dafür.

Ein vermeintlich beruhigender Titel, der vorgibt, Antworten auf berechtigte Sorgen zu liefern, uns in Wahrheit jedoch geradewegs in ein Chaos führt, aus dem niemand unversehrt hervorgeht.

Eine gefährliche Abstimmung für die Zukunft der Schweiz

Am 14. Juni 2026 wird uns eine Verfassungsänderung zur Abstimmung vorgelegt, die eine Obergrenze von 10 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern bis 2050 festschreiben soll. Offiziell, um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Inoffiziell, um einen alten Traum der SVP zu verwirklichen. Denn hinter diesem Slogan verbirgt sich eine Mechanik, die an einen dystopischen Roman erinnert.

Röstibrücke Jeden Sonntag lädt watson Persönlichkeiten aus der Romandie ein, um aktuelle Ereignisse zu kommentieren oder ein Thema ins Licht zu rücken, das sonst zu wenig Beachtung findet.



Mit dabei: Nicolas Feuz (Schriftsteller), Anne Challandes (Schweizer Bauernverband), Roger Nordmann (Berater, ehem. SP-Nationalrat), Damien Cottier (FDP), Céline Weber (GLP), Karin Perraudin (Groupe Mutuel, ehem. CVP), Samuel Bendahan (SP) und die QoQa-Otte.

Diese Mechanik besteht aus einer willkürlichen Obergrenze, die keinerlei Bezug zu den wirtschaftlichen und demografischen Realitäten des Landes hat. Und was passiert, wenn diese Obergrenze überschritten wird? Ganz einfach: Man sprengt die Personenfreizügigkeit und zerstört in einem Rutsch alle Bilateralen I-Abkommen mit der Europäischen Union, einschliesslich der Schengen-Dublin-Vereinbarungen in den Bereichen Sicherheit und Asyl.

Kurz gesagt: Man entfernt das wirtschaftliche und sicherheitspolitische Rückgrat, das die Schweiz seit über 25 Jahren geduldig aufgebaut hat.

Ein bekanntes Muster

Ein Gefühl von Déjà-vu? Kaum überraschend, denn die SVP erweckt hier eine alte politische Vorliebe, die sie lediglich unter einem neuen Titel wiederaufleben lässt. Eine kosmetische Verpackung, die mit dem Begriff «nachhaltig» versehen ist, um ein Land zu täuschen, das den Wert des bilateralen Weges kennt und diesen schon mehrmals an den Urnen verteidigt hat.

Während die Initiative vorgibt, die Schweiz zu «schützen», folgt die Realität einem anderen Kurs. Das Land wird älter. Die Babyboomer gehen massiv in Rente. Die Geburtenrate sinkt. Und jedes Jahr übersteigt die Generation, die den Arbeitsmarkt verlässt, die Zahl derjenigen, die neu hinzukommen. Das Ergebnis: Unsere Unternehmen haben einen Mangel an Arbeitskräften.

Die Prognosen sind eindeutig: Bis 2035 wird es an rund 460'000 Vollzeit-Arbeitnehmern fehlen.

Für die SVP sind diese Realitäten zweitrangig. Was zählt, ist, die Mechanismen unseres Wohlstands hinter einer demografischen Obergrenze zu zerstören, die nicht einmal die autoritärsten Regime zu erlassen wagen. Lassen wir uns das Szenario weiterdenken und uns eine Schweiz vorstellen, die dem abgewandt ist, was sie erfolgreich gemacht hat.

Die Schweiz im Angesicht ihrer Zukunft

In dieser Schweiz beginnt alles mit einem Schweigen. Dieses Schweigen ist das der Unternehmen, die im Leeren rekrutieren. Die Stellenanzeigen «Wir stellen ein» häufen sich, aber bleiben unbeantwortet. Die KMU hören auf zu innovieren, nicht aus Mangel an Ideen, sondern aus Mangel an Talenten. Die Hochschulen verlieren ihre Forscherinnen und Forscher, und die Labore verfallen wie Amphitheater nach der letzten Sitzung.

In den Bürogebäuden wird das Licht immer seltener: Es sind keine prestigeträchtigen Büros mehr, sondern verlassene Räume. Nach und nach verwandelt sich die Schweizer Wirtschaft in ein Museum. Man bewundert, was sie einmal war, weil man nicht mehr wagt, zu schauen, was sie werden könnte.

In dieser Schweiz verwandeln sich die Spitäler in endlose Wartezimmer. Die Ausstattung ist vorhanden, die Betten sind bereit, aber es fehlen die Fachkräfte. Operationen werden verschoben, und die erschöpften Pflegekräfte stemmen ein System, das nicht mit einem Schlag zerfällt, sondern durch langsame Erosion – die schlimmste aller Arten.

In dieser Schweiz stehen die öffentlichen Verkehrsmittel fast still. Die Zugfahrten werden reduziert. Die Busse bleiben in der Garage, weil es an Fahrpersonal mangelt. Es wird auf «an die verfügbaren Ressourcen angepassten Fahrpläne» zurückgegriffen, eine höfliche Formulierung dafür, dass das Land der Pünktlichkeit zum Land des Mindestdienstes geworden ist. Also wartet man, ärgert sich und gewöhnt sich (wie immer) daran, weil es keine bessere Alternative gibt.

In dieser Schweiz kürzen Restaurants ihre Öffnungszeiten, dann ihre Saisonzeiten. Einige schliessen dauerhaft, andere überleben im reduzierten Modus. Hotels sperren ganze Etagen. Die Ferienorte schaffen es nicht mehr, Saisonarbeiterinnen zu finden. Die einst legendäre Schweizer Gastfreundschaft wird zu einer Erinnerung, die man mit Nostalgie wachruft.

In dieser Schweiz stehen die Baustellen still. Es fehlen die Maurer. Es fehlen die Kranführerinnen. Es fehlen die Elektriker. Die Infrastrukturen altern, doch es fehlen die Arbeitskräfte, um sie zu erhalten. Die Schweiz verwelkt, gelähmt von einer Initiative, die Stabilität mit Stagnation verwechselt hat.

In dieser Schweiz erstickt die Landwirtschaft. Die Ernten reifen, aber es fehlt an Arbeitskräften, um sie zu ernten. Die Obstplantagen sind dem Wetter überlassen. Die Betriebe werden vom Mangel an Arbeitskräften zerrüttet, bis die Felder nur noch erschöpfte Flächen sind – Zeugen eines Landes, das seine Erde ihrer Kraft berauben liess.

In dieser Schweiz dauern die Grenzkontrollen endlos. Reisen ist kein Vergnügen mehr, sondern eine Prüfung. Und hier entdeckt das Land die fatale Illusion der Abschottung: Sie hat nie Sicherheit geschaffen. Im Gegenteil, der Informationsaustausch zwischen der Polizei verkümmert, und die Schweiz bleibt isoliert, wie ein Gebiet, das aus der Ferne betrachtet wird, weil es nicht mehr vertrauenswürdig ist.

In dieser Schweiz lehrt der Staat sich selbst das Leben ab. Es gibt keine jungen Leute mehr, keine Nachfolge, keine Arbeitskräfte, um das Land zu stützen. Und diese brutale Abwesenheit zieht alles andere nach sich: Die Erwerbsbevölkerung bricht ein, die Steuereinnahmen verschwinden, die öffentlichen Leistungen schwinden, die Renten wanken auf ihren Fundamenten und die Krankenkassenprämien steigen ins Unerträgliche. Also wird gespart, immer und immer wieder. Um es den Menschen leichter zu machen, holt man alte Slogans hervor: «Noch länger arbeiten», «Sich anpassen», «Verantwortung übernehmen». Wirkungslose Pflaster auf einer offenen Wunde, weil das Land sich hat alt werden, austrocknen und schwächen lassen.

Und in dieser Schweiz endet es damit, dass wir das Inakzeptable annehmen: Unsere Kinder ein Land erben zu lassen, das langsam erlischt. Wir sehen zu, wie die Welt voranschreitet, während die Schweiz regungslos bleibt, ohne Lösungen und ohne Zukunft. Wir resignieren und sehen zu, wie ein Land, das einst bewundert wurde, zu einem Beispiel für selbstzerstörerischen Rückzug wird. Und das alles wofür? Für eine politische Vorliebe, eine gefährliche Illusion und einen leeren Slogan, der nur dazu dient, eine ideologische Triebkraft zu befriedigen.

Eine Weggabelung

Am 14. Juni werden wir abstimmen. Aber die wirkliche Frage wird sein: Wollen wir eine offene, starke und stabile Schweiz? Oder eine isolierte Schweiz, die regungslos, wirtschaftlich amputiert und politisch unberechenbar ist? Die Antwort sollte klar sein, denn die Zukunft, die wir für unsere Kinder aufbauen müssen, sollte auf Fakten, Pragmatismus und vor allem auf Mut beruhen.

Die SVP-Initiative bereitet sicherlich nicht diese Zukunft vor, ebenso wenig wie sie Lösungen für die Probleme bietet, die sie zu lösen vorgibt. Im Gegenteil, sie bringt neue Risiken mit sich, programmiert die Obsoleszenz der Schweiz und spielt mit dem Feuer, wenn das Land kühlen Kopf braucht.

Die Schweiz verdient mehr als eine Obergrenze. Sie verdient eine gedeihende Zukunft, fernab von der Dystopie, die die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» zu entwerfen versucht.