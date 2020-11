Coronavirus

Die Corona-Fallzahlen bleiben hoch – Bundesrat trifft sich zu einer Sitzung

Erst vor zwei Wochen hat der Bundesrat weitere Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz beschlossen. In diesen zwei Wochen hat sich die Situation gesamtschweizerisch gesehen leicht entspannt. Regional gibt es allerdings Unterschiede und was die täglichen Hospitalisierungen und die Todesfälle angeht, bewegt sich die Schweiz sogar wieder auf dem Niveau vom März.

Zwei Wochen nach Verschärfung der Massnahmen trifft sich heute Mittwoch der Bundesrat wieder zu einer Sitzung. Das sind die wichtigsten Fragen zur Bundesratssitzung vom 11. November:

Wann findet die Pressekonferenz des Bundesrates statt?

Am Morgen trifft sich der Bundesrat ab 7 Uhr. Die Sitzung dauert dabei erfahrungsgemäss bis am Mittag. Die Pressekonferenz fand seit März jeweils immer erst am Nachmittag statt. Es kann grundsätzlich angenommen werden, dass die Medienkonferenz nicht vor 14 Uhr stattfinden wird. Wenn aktuellere Informationen zur Übertragung feststehen, werden sie hier ergänzt.

Wird an der Sitzung vom 11. November auch Corona besprochen?

Der Bundesrat bespricht eine Vielzahl an Themen an seinen Sitzungen. Eines ist jedoch klar: Während die Corona-Pandemie in der Schweiz und Europa weiterhin wütet, wird auch das neue Coronavirus auf der Tagesordnung stehen. So auch Morgen.

Welche Corona-Massnahmen wird der Bundesrat heute ergreifen?

Im Vergleich zu vor zwei Wochen, als mehrere Bundesräte unabhängig voneinander gegenüber den Medien bestätigten, dass am neue Massnahmen ergriffen werden, gab es bislang keine Vorankündigung von erneuten Massnahmen.

Die Corona-Zahlen in der Schweiz sind weiterhin sehr hoch, besonders die Hospitalisierungen und Todesfälle sind besorgniserregend. Trotzdem haben sich die Zahlen in den letzten Tagen auf hohem Niveau stabilisiert und sind nicht weiter exponentiell gestiegen.

Ob der Bundesrat nun also zuwartet oder proaktiv weitere Massnahmen erlässt, bis die Zahlen wieder zurückgehen, ist unklar.

Wo kann ich die Medienkonferenz live mitverfolgen?

Die Medienkonferenz des Bundesrates kannst du entweder auf der Startseite der Bundes-Website oder auf dem YouTube-Kanal des Bundesrates streamen. Sobald ein direkter Streaming-Link verfügbar wird, wird er hier ergänzt. Ausserdem wird watson die Pressekonferenz tickern. Die wichtigsten Punkte dazu findest du am Nachmittag in unserem Liveticker.

Gibt es diese Woche noch weitere Pressekonferenzen?

Für diese Woche sind keine weiteren Konferenzen angekündigt. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gab bereits am Dienstag eine Pressekonferenz. Die nächste geplante Bundesratssitzung findet in einer Woche am 18. November statt. In aussergewöhnlichen Situationen wie einer Pandemie kann es jedoch sein, dass kurzfristig ausserordentliche Sitzungen abgehalten werden. (leo)

