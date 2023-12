Elon M. und das perfekte Auto für den Weltuntergang

«Wenn jemand einen Cybertruck direkt aus den USA importieren möchte, das Fahrzeug aber noch keine globale europäische Typenzulassung erhalten hat, kann er in der Schweiz oder in Europa eine individuelle Typenzulassung beantragen. Die Person muss dann den Nachweis erbringen, dass das betreffende Fahrzeug den Normen entspricht, was insbesondere bedeutet, dass sie eine anerkannte Prüfstelle passieren muss, die die Konformität des Fahrzeugs mit unseren technischen Normen bescheinigt.»

Astra-Sprecher Lorenzo Quolantoni