Mit dem iX3 lanciert BMW seine neue E-Auto-Generation. Bild: BMW

BMW iX3 im Alltagstest: Das kann der Luxus-Stromer, was andere E-Autos nicht können

Neues Design, sehr hohe Reichweite und blitzschnelles Laden: Der BMW iX3 markiert den Start der «Neuen Klasse». Vieles beeindruckt, aber nicht alles ist perfekt.

Christopher Clausen / t-online

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Der erste Kontakt mit dem iX3 sieht so aus: Man zieht am Bügel-Türgriff, der eben gerade elektrisch ausgefahren ist – und erst einmal passiert kurz nichts.

Die elektrischen Bügelgriffe sind gewöhnungsbedürftig. Die Türen können aber von aussen und innen manuell geöffnet werden, selbst wenn die Elektronik ausfällt. bild: bmw/ uwe fischer

Denn entriegelt wird über eine Sensorfläche auf der Innenseite des Griffs. Das Ganze funktioniert mit leichter Verzögerung. Wer also einfach auf die Wirkung der Mechanik setzt, bleibt draussen. Nach kurzer Zeit hat man sich jedoch komplett darauf eingestellt. Und genau das beschreibt den Alltag mit dem neuen iX3 ziemlich gut.

Alles neu?

BMW startet mit dem iX3 nicht einfach nur ein neues Modell. Das Auto soll zeigen, wie die Marke in Zukunft aussehen und funktionieren will. Neue Designsprache, neue Software, neue Bedienung, neue 800-Volt-Technik – praktisch alles wurde neu gedacht. Entsprechend hoch ist der Anspruch. BMW selbst spricht davon, dass sich der Wagen nicht wie ein normaler Modellwechsel anfühlen soll, sondern wie eine komplett neue Fahrzeuggeneration.

Manches wirkt zunächst unnötig kompliziert, vieles funktioniert nach einer Eingewöhnung aber erstaunlich gut. Nur eben nicht alles, wie unser Alltagstest zeigt.

Alltagstest – was ist das? Beim Alltagstest nehmen wir neue Fahrzeuge über mehrere Tage oder sogar Wochen unter die Lupe – und zwar im ganz normalen Einsatz: im Stadtverkehr, auf der Autobahn, beim Einkaufen, Pendeln oder auf Reisen. Anders als beim Kurztest auf Herstellerveranstaltungen können wir so auch Details bewerten, die sich erst im täglichen Gebrauch zeigen: Wie komfortabel ist das Fahrwerk wirklich? Wie intuitiv lässt sich das Infotainment bedienen? Wie praxisnah ist die Reichweite? Wie viel passt in den Kofferraum? Ein Alltagstest zeigt, wie gut ein Auto im echten Leben funktioniert.

Neue Klasse statt Riesengrill

Der Testwagen: Die BMW-Niere ist wieder kleiner; wuchtig ist die Frontpartie dennoch. bild: Christopher Clausen

Optisch markiert der iX3 einen klaren Bruch mit den vergangenen BMW-Jahren. Die riesigen Nieren der letzten Modelle? Geschichte. Stattdessen orientiert sich BMW wieder stärker an der «Neuen Klasse» der 1960er-Jahre. Die Front wirkt aufrecht, reduziert und deutlich ruhiger als bei vielen aktuellen BMW-Modellen.

Die «Neue Klasse» in der BMW-Geschichte Mit dem Namen «Neue Klasse» greift BMW auf einen alten Begriff zurück: Von 1962 bis 1972 wurden die Modelle produziert, die die Marke wirtschaftlich zurück auf Kurs brachten und die Marke in der Mittel- und oberen Mittelklasse etablierten. Bekannteste Modelle waren der BMW 1500 und das BMW 2000 Coupé.

Die Lackierung «Space Silver» passt hervorragend zum technischen Charakter des Autos. Polarisieren dürfte der neue Look trotzdem. Manch einer wird sich vermutlich erst daran gewöhnen müssen, dass die Front plötzlich deutlich zurückhaltender auftritt.

Mit 4,78 Metern Länge ist der in Ungarn gebaute iX3 ein recht grosser SUV. Die Proportionen erinnern noch an den aktuellen X3, insgesamt wirkt das Auto aber deutlich futuristischer.

Innenraum: Sehr modern, aber nicht immer praktisch

Die Mischung der Materialien in Kombination mit dem Ambientelicht hinterlässt einen wertigen Eindruck. bild: BMW/Uwe Fischer

Innen wirkt der neue iX3 extrem aufgeräumt. Hinterleuchtete Stoffflächen auf dem Armaturenträger schaffen eine einladende Atmosphäre, einen klassischen Tacho hinter dem Lenkrad gibt es nicht – stattdessen das breite, sogenannte Panoramic Vision direkt unterhalb der Windschutzscheibe. Es kann neben der Geschwindigkeit auch zahlreiche weitere Funktionen anzeigen und lässt sich sehr flexibel konfigurieren. Wetteranzeige nach aussen, Titelanzeige in die Mitte? Oder doch besser anders herum? Das lässt sich über das grosse Zentraldisplay steuern. Hinzu kommt ein Head-up-Display: BMW schafft einen Innenraum, der futuristisch wirkt, ohne komplett zu überfordern.

Hinter den üppigen Frontsesseln ist ordentlich viel Platz im Fond. bild: BMW/Uwe Fischer

Das Raumgefühl ist dabei beeindruckend. Vier Erwachsene sitzen ausgesprochen bequem (eine fünfte Person war während des Testzeitraums nicht greifbar). Der Kofferraum fasst 520 bis 1750 Liter, dazu kommt ein 58 Liter grosser Frunk unter der Frontklappe – praktisch fürs Ladekabel.

Unter der Fronthaube: Im sogenannten Frunk des BMW iX3 finden sich 47 Liter zusätzlicher Stauraum. bild: BMW/Uwe Fischer

Was fehlt, ist eine Fernentriegelung der Rücksitzlehnen vom Kofferraum aus. Bei der Verarbeitung überzeugt der iX3 in vielen Bereichen. Doch die Türfächer ohne Polsterung fallen negativ auf, und auch manche Kunststoffe dürften in dieser Preisklasse gern etwas schicker wirken.

Kofferraum: Bis zu 1.750 Liter Stauraum sind bei umgeklappten Rücksitzlehnen möglich. bild: BMW/Uwe Fischer

Weniger Knöpfe, mehr Gewöhnung

Gleichzeitig verändert BMW beim iX3 klassischen Bedienweg radikal. Der bekannte iDrive-Drück-Drehsteller fehlt komplett. Vieles läuft jetzt über Touch oder Sprachsteuerung, das System wirkt schnell und ordentlich sortiert. BMW bemüht sich sichtbar um Struktur, trotz der vielen Funktionen und Auswahlmöglichkeiten.

Trotzdem fehlen manchmal schlicht ein paar Knöpfe. Die Strömungsrichtung der Lüftungsdüsen per Display einzustellen, ist im Alltag unnötig umständlich. Auch die Sprachsteuerung überzeugt nicht immer. Während der Fahrt meldete das System plötzlich, nicht online zu sein – und schon war die Spracheingabe vorübergehend nicht mehr nutzbar.

Tauchen nur bei Bedarf auf: Die sogenannte «Shy tech» blendet nur Funktionen auf den Knöpfen ein, die derzeit verfügbar sind. bild: Uwe Fischer

Das neue Lenkrad sieht auf den ersten Blick etwas gewöhnungsbedürftig aus, liegt aber überraschend gut in der Hand. Vor allem die Daumenablagen links und rechts funktionieren hervorragend. BMW setzt ausserdem auf das sogenannte «Shy Tech»-Prinzip. Bestimmte Funktionen erscheinen nur dann beleuchtet auf dem Lenkrad, wenn sie gerade verfügbar sind. Das soll entlasten, sorgt aber auch dafür, dass man gelegentlich doch hinschauen muss: In einem Fall wurden die Lautstärkeregler plötzlich an einer anderen Position angezeigt. Überhaupt zieht sich dieses Thema durch den ganzen Wagen: Vieles ist clever gedacht, aber nicht immer sofort intuitiv. Und funktioniert am Ende dann doch gut.

So fährt der neue iX3

Der getestete iX3 50 xDrive leistet 469 PS und entwickelt 645 Newtonmeter Drehmoment. Entsprechend gewaltig schiebt der SUV an. Im Sportmodus zeigt der Bildschirm die gerade abgerufene Leistung an.

Löblich ist die hohe Laufruhe: Selbst bei höheren Geschwindigkeiten bleiben Windgeräusche erstaunlich leise. bild: Floriab Schöffmann

Trotzdem wirkt der BMW nie hektisch oder aggressiv. Vielmehr fährt er sehr gleichmässig und souverän. Man merkt zwar jederzeit, dass hier ein grosses, schweres Auto unterwegs ist – gleichzeitig hängt der iX3 extrem direkt am Strom. Der BMW ist ein bisschen wie ein Elefant auf Speed: gross, schwer, aber gleichzeitig brutal kräftig und erstaunlich energisch unterwegs.

Das Stahlfahrwerk macht grundsätzlich einen guten Job, gerade auf der Autobahn oder Landstrasse. Berliner Strassen schaffen es allerdings, den SUV an seine Grenzen zu bringen. Treffen Querfugen, Gullideckel und Asphaltwellen gleichzeitig zusammen, wird der BMW kurzzeitig polterig. Einer der Gründe: Adaptive Dämpfer gibt es bislang leider nicht. Die würden aber gut zum Charakter des Autos passen.

Die Lenkung arbeitet angenehm leichtgängig, liefert aber weniger Rückmeldung als frühere BMW-Modelle. Toll ist die hohe Laufruhe: Selbst bei höheren Geschwindigkeiten bleiben Windgeräusche erstaunlich leise.

Die grösste Stärke: Wie geschmeidig alles zusammenarbeitet

Richtig beeindruckend ist, wie harmonisch der iX3 fährt. Die Übergänge zwischen Rekuperation, Bremse und Assistenzsystemen sind extrem weich abgestimmt.

BMW nennt das Prinzip im Hintergrund «Superbrains». Klingt erst einmal ein wenig nach Marketing, erklärt aber tatsächlich ganz gut, warum der iX3 so weich und harmonisch fährt: Vier Zentralrechner steuern unter anderem Antrieb, Rekuperation, Bremse und Assistenzsysteme. Dadurch arbeitet vieles sauber zusammen.

Das Auto bremst fliessend bis zum Stillstand ab, reagiert sanft und wirkt insgesamt harmonisch. Der BMW erkennt sogar rote Ampeln, verzögert passend und weist den Fahrer später darauf hin, wenn es weitergeht. In der Stadt kann man mit dem eingeschalteten System locker mitschwimmen.

Der iX3 beherrscht Dynamik und entspanntes Gleiten - nur das Fahrwerk ist etwas straff geraten. bild: BMW/Uwe Fischer

Auch die Assistenzsysteme hinterlassen insgesamt einen sehr starken Eindruck. Der Autobahnassistent unterstützt souverän, der Überholassistent zieht das Auto nach Blinkersetzen selbstständig auf die Nachbarspur. Allerdings bleiben manche Funktionen erklärungsbedürftig. Zweimal setzte der iX3 bei freier linker Spur plötzlich selbst den Blinker und setzte zum Überholen an, ohne dass vollkommen klar war, warum genau das System aktiv wurde – vermutlich aufgrund eines Spiegelblicks, der jedoch nur zur Vergewisserung diente.

Autonomes Fahren bis 130 km/h

Auch wann sich der Autobahnassistent aktiviert (gekennzeichnet durch zwei grüne Lichtleisten am Lenkrad), versteht man nicht sofort. Er bietet teilautomatisiertes Fahren auf Level-2-Niveau. Heisst: Bis Geschwindigkeiten von 130 km/h erlaubt er auf Autobahnen das dauerhafte Loslassen des Lenkrads, sofern der Fahrer das Geschehen überwacht. Der Assistent steuert Abstand, Geschwindigkeit, Lenkung und führt Spurwechsel per Blickbestätigung in den Aussenspiegel selbstständig durch. Das Problem ist dabei nicht, dass die Technik schlecht funktioniert – sondern dass sie teilweise sehr viel kann, ohne sich immer selbst zu erklären.

Hände weg: Sind die grünen Lichter am Lenkrad eingeschaltet, darf der Fahrer ein wenig entspannen. bild: BMW/UWE FISCHER

Insgesamt aber wirken die Systeme unterstützend statt bevormundend. Besonders gelungen: Der BMW deaktiviert den Tempomaten beispielsweise nicht sofort, wenn der Fahrer leicht bremst – etwa, um andere Fahrzeuge einscheren zu lassen.

Hohes Ladetempo

Auch beim Laden zeigt der BMW, wie ernst es ihm mit der «Neuen Klasse» ist. Der iX3 nutzt erstmals eine 800-Volt-Architektur. BMW verspricht bis zu 400 kW Ladeleistung.

Flottes Laden: Je nach Ladesäule und Temperatur funktioniert das Nachfüllen von Energie zügig. bild: Christopher Clausen

Ganz so viel waren es im Test zwar nicht (da die Ladesäulen für den iX3 zu langsam waren), trotzdem ist das Ladetempo beeindruckend. An einer Ionity-Säule lagen problemlos 251 kW an, nach 19 Minuten waren 53 kWh nachgeladen. Nicht ganz das, was BMW verspricht – aber immer noch verdammt schnell. Der Akku des iX3 50 xDrive speichert netto 108,7 kWh. Laut WLTP-Angabe sind bis zu 805 Kilometer Reichweite möglich – wer nicht immerzu mit Vollstrom (maximal 210 km/h) unterwegs ist, kann selbst auf der Autobahn locker mehr als 500 Kilometer weit fahren. Im Alltag zeigte sich der BMW nämlich effizient. Auf einer morgendlichen Stadtfahrt standen 13,8 kWh/100 km auf dem Bordcomputer. Mit diesem Verbrauch wäre eine maximale Sommerreichweite von knapp 800 km möglich. Über mehr als 1000 Kilometer mit viel Autobahnanteil in Deutschland lag der Verbrauch bei 19,8 kWh – für Grösse und Leistung absolut fair.



Auch im Reichweiten- und Effizienz-Vergleich mit anderen neuen E-Autos schneidet der BMW iX3 sehr gut ab:

Preis und Fazit

Der BMW iX3 startet in der Basisversion mit 82,6-kWh-Akku ab 74'420 Franken, der getestete iX3 50 xDrive mit 108,7-kWh-Akku liegt deutlich darüber (mindestens 82'820 Franken). Dazu kommt eine lange Aufpreisliste, die den Testwagenpreis locker in Richtung der 100'000-Franken-Marke katapultiert.

SUV und Fahrer: Der iX3 hinterliess trotz kleiner Unzulänglichkeiten einen bleibenden Eindruck. bild: Florian Schöffmann

Trotzdem hat man beim iX3 tatsächlich das Gefühl, einen Entwicklungssprung mitzuerleben. BMW zeigt eindrucksvoll, wie moderne Elektroautos künftig funktionieren könnten: leise, extrem souverän, hochvernetzt und technisch harmonisch.

Elektroauto © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Perfekt ist der Wagen trotzdem nicht. Die neue Bedienphilosophie verlangt mehr Eingewöhnung als frühere BMWs, manche Lösungen wirken unnötig kompliziert. Wer sich darauf einlässt, bekommt allerdings eines der spannendsten Elektroautos der kommenden Jahre.