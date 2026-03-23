BMW legt mit einem Elektro-Kombi nach. bild: bmw

Es geht Schlag auf Schlag: BMW kündigt den nächsten Stromer an

Nach Elektro-SUV und Elektro-Limousine bringt BMW auch einen Elektro-Kombi der neuen Generation.

Christopher Clausen / t-online

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BMWs neue Technikplattform bekommt demnächst weiteren Zuwachs: Bei der Präsentation der neuen i3 Limousine hat Konzernchef Oliver Zipse bestätigt, dass auch der elektrische 3er als Touring mit Kombiheck kommt. «Geschäftskunden und Familien werden sich besonders freuen: Der Touring war bei ihnen schon immer besonders beliebt», sagte Zipse bei der Vorstellung.

Damit bleibt eine zentrale Variante der Baureihe erhalten. Der Kombi gehört seit Jahrzehnten zum festen Bestandteil des 3er-Angebots – nun wird er Teil der sogenannten «Neuen Klasse».

Während der Vorstellung der i3-Limousine ist im Hintergrund der Kombi i3 Touring angedeutet. screenshot: AutoExpress

Elektro-Kombi mit grosser Reichweite

Der i3 markiert für BMW einen wichtigen Schritt: Er überträgt die 3er-Reihe erstmals vollständig ins Elektrozeitalter. Die Limousine i3 basiert auf einer eigens entwickelten Plattform für Elektroautos und ist nach dem SUV iX3 das zweite Serienmodell der «Neuen Klasse». Der kommende i3 Touring wird das dritte Modell auf dieser Plattform.

Technisch setzt BMW bei allen neuen Elektroautos auf eine 800-Volt-Architektur für schnelles Laden und neue Batteriezellen. Die Gen6-Batterietechnologie biete eine um 20 Prozent höhere Energiedichte, verspricht der Hersteller. Mit gleichem Akkuvolumen sind also höhere Reichweiten möglich.



Bei der Limousine kommt eine Batterie mit 109 Kilowattstunden zum Einsatz. In der Allradversion i3 50 xDrive leisten zwei Elektromotoren 345 Kilowatt (469 PS). Die Reichweite liegt bei bis zu 900 Kilometern nach dem international standardisierten WLTP-Testverfahren. Beim Elektro-Kombi dürfte sie leicht darunter liegen. Auch die Ladeleistung fällt entsprechend hoch aus: Unter optimalen Bedingungen lassen sich in etwa zehn Minuten Strom für rund 400 Kilometer nachladen.

Kombi mit mehr Nutzwert

Der i3 Touring übernimmt die technische Basis der Limousine i3 und des SUV iX3, wird sich aber in Details unterscheiden. Durch die Kombi-Karosserie sind leichte Abstriche bei Aerodynamik und Gewicht wahrscheinlich, was sich auch auf die Reichweite auswirken dürfte.

Die Limousine i3 (Bild) hat eine WLTP-Reichweite von 900 Kilometern, beim i3 Touring wird sie leicht darunter liegen. bild: bmw

Seine Stärke spielt der Touring beim Platzangebot aus. Wie beim aktuellen Modell dürfte das Ladevolumen bei umgeklappter Rückbank deutlich über dem der Limousine liegen und Werte von mehr als 1500 Litern erreichen.

Offen ist noch, wie BMW das Heck im Detail gestaltet. Während die separat öffnende Heckscheibe bislang typisch für BMWs Kombis war, verzichtet BMW beim aktuellen 5er Touring mit Verweis auf Design und Aerodynamik auf dieses Feature – ob es beim i3 Touring zum Einsatz kommt, ist bislang nicht bekannt.

Parallelstrategie bei den Antrieben BMW setzt bei der 3er-Modellreihe weiterhin auf mehrere Antriebsarten. Neben dem elektrischen i3 Touring dürfte es auch künftig klassische 3er-Varianten mit Benzin-, Diesel- und Plug-in-Hybridantrieb geben. Diese basieren auf einer weiterentwickelten Verbrennerplattform, orientieren sich optisch künftig aber enger an den Elektro-Modellen.



Damit verfolgt BMW einen parallelen Ansatz: Elektromobilität wird ausgebaut, konventionelle Antriebe bleiben vorerst im Programm.​

Innenraum und neue Software-Architektur

Innenraum und Technik dürfte der Touring weitgehend von der Limousine übernehmen. Dort setzt BMW auf ein neues Anzeige- und Bedienkonzept: Das sogenannte Panoramic iDrive projiziert Fahrinformationen über die gesamte Breite der Frontscheibe. Ergänzt wird das System durch einen zentralen Touchscreen sowie ein optionales Head-up-Display.

Cockpit der BMW-Limousine i3 mit breitem Display unter der Windschutzscheibe und zentralem Hauptdisplay. Im Kombi dürfte es ähnlich aussehen. bild: bmw

Auch bei den Assistenzsystemen orientiert sich der Kombi am bekannten Konzept. Funktionen wie automatisierte Spurwechsel oder freihändiges Fahren auf der Autobahn sind vorgesehen, solange die Aufmerksamkeit des Fahrers überwacht wird.

Zentrale technische Basis ist zudem die neue Elektronik-Architektur. Mit dem Steuergerät «Heart of Joy» bündelt BMW Funktionen wie Antrieb, Bremsen, Lenkung und Rekuperation. Ziel ist eine präzisere Steuerung mit möglichst unauffälligen Eingriffen.

Elektroauto © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Marktstart und Alternativen

Die i3 Limousine soll im Herbst 2026 auf den Markt kommen. Der i3 Touring dürfte im Frühling 2027 folgen. Er wird auf Kombi-Rivalen wie Audis A6 E-Tron, Mercedes' CLA Shooting Brake oder VWs ID.7 Tourer treffen.

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