Pro-russische Hacktivisten attackieren Kantone – erwähnen SVP in Drohschreiben

Die Gruppe «NoName057(16)» wollte die Website des Kantons Genf lahmlegen, attackierte aber die Tourismus-Organisation. Derweil ist der Internet-Auftritt von Basel-Stadt nicht mehr erreichbar.

Pro-russische Hacktivisten wollten am Mittwoch die Website des Kantons Genf mit einer DDoS-Attacke lahmlegen, haben dabei aber die falsche Domain attackiert, wie Recherchen von watson zeigen. Im Messenger-Dienst Telegram wurde durch die Gruppierung «NoName057(16)» ein Posting veröffentlicht. Demnach nahmen die Angreifer nicht die offizielle Domain «ge.ch» unter Beschuss, sondern geneve.com. Dabei handelt es sich um die Genfer Tourismus-Website.

In dem Telegram-Posting begründen die russischsprachigen Hacktivisten die neuerlichen Attacken mit einem Auftritt des ukrainischen Präsidenten am Donnerstag, der sich per Live-Schaltung an das Schweizer Parlament richten wird.

Erstaunlich: Die pro-russischen Hacktivisten erwähnen in ihrem Posting auch die SVP und schreiben, der Chef der Schweizerischen Volkspartei habe die bevorstehende Veranstaltung recht harsch kritisiert.

Seit Anfang Woche haben sich Server-Überlastungsangriffe der pro-russischen Gruppierung gehäuft. Hintergrund ist der von Russland verschuldete Ukraine-Krieg.

Website von Basel-Stadt «down»

Beim Kanton Basel-Stadt hat es am Mittwochvormittag einen grösseren Internet-Ausfall gegeben: Sämtliche Webseiten der Verwaltung inklusive Polizei seien offline, berichtete die Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Gründe für die Störung würden derzeit nicht vorliegen.

Ein Blick auf die kantonalen Webseiten habe diverse Meldungen auf Twitter bestätigt. Statt Informationen zeigten die kantonalen Seiten nur eine Fehlermeldung an.

Die Vermutung liegt nah, dass es sich ebenfalls um eine DDoS-Attacke pro-russischer Hacktivisten handelt.

Bei der Basler Staatskanzlei war gemäss Keystone-SDA zunächst niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Die Website des Kantonsparlaments, des Grossen Rates, war hingegen am Mittwoch normal erreichbar.

Die Bevölkerung von Basel-Stadt war letzten Monat von einem schweren Datendiebstahl betroffen. Die Ransomware-Bande Bianlian machte rund 1,2 Terabyte Daten des Basler Erziehungsdepartements im Darknet zugänglich.

