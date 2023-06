Diesen Donnerstag wird der ukrainische Präsident Selenskyj (hier mit Bundesrat Ignazio Cassis) eine Botschaft ans Schweizer Parlament richten. Es drohen neue DDoS-Attacken. archivBild: keystone

Das steckt hinter den massiven pro-russischen Cyberattacken gegen die Schweiz

Die pro-russische Hacktivisten-Gruppe «NoName057(16)» führt ihre DDoS-Attacken gegen Schweizer Server unvermindert weiter. watson-Recherchen zeigen, wie sich die Kriminellen bei Telegram organisieren.

Die Server-Überlastungsangriffe gegen Schweizer Ziele sind am Dienstag unvermindert weitergegangen. Hinter den DDoS-Attacken steckt ein pro-russisches Online-Kollektiv, das sich «NoName057(16)» nennt. Die Mitglieder tauschen sich über den Messenger-Dienst Telegram aus.

Wen haben die Angreifer im Visier?

Die in der letzten Woche gestarteten DDoS-Attacken intensivierten sich am Montag und richteten sich insbesondere gegen Server der Bundesverwaltung.

Am Dienstag folgten weitere Server-Überlastungsangriffe unter anderem gegen die Flughäfen im ganzen Land. So zum Beispiel gegen den Internetauftritt des Regionalflugplatzes Grenchen SO. Aber auch die Server des internationalen Flughafens Genf wurden durch die massenhaften Anfragen vorübergehend in die Knie gezwungen.

Im Telegram-Kanal feierten die unbekannten Kriminellen ihren angeblich durchschlagenen Erfolg mit diversen Postings. Den erfolgreich «abgeschossenen» Zielen widmeten sie Grafiken mit einem Bären – dem Symboltier Russlands.

Flughafen Bern: «down» Screenshot: watson / Telegram

Screenshot: watson

Genève Aéroport: «down» screenshot: watson / telegram

Flugplatz Grenchen: «down» Screenshot: watson / Telegram

Website der Schweizer Armee: vorübergehend «down» screenshot: watson / telegram

Der Internet-Auftritt der Schweizer Armee unter vgt.admin.ch war am Dienstagmorgen temporär nicht erreichbar. Am Nachmittag war die Webseite wieder normal verfügbar.

Auch die Website des Engadin Airport, die am Dienstagmorgen mit Störungen zu kämpfen hatte, war am Dienstagnachmittag wieder normal zu erreichen. Die gleiche Beobachtung machten Aviatik-Interessierte in der Ostschweiz.

Flughafen St.Gallen Altenrhein: vorübergehend «down» Die Website war am Dienstagmorgen nicht mehr erreichbar. Dann normalisierte sich die Situation. screenshot: watson / telegram

Bei Telegram verlinken die Angreifer jeweils auf den Online-Dienst check-host.net. Auf den entsprechenden Statistik-Seiten zu den einzelnen Internetadressen (wie vgt.admin.ch) ist die «Down Time» des Webauftritts ersichtlich.

Dieser Screenshot zeigt, dass der Webauftritt unter vtg.admin.ch am Dienstag früh nicht erreichbar war. screenshot: check-host.net

Wie gefährlich sind diese DDoS-Angriffe?

Es handelt sich nicht um Hackerangriffe, bei denen mit technischer Rafinesse in geschützte IT-Netzwerke eingedrungen wird, um dort Daten zu stehlen oder Systeme zu schädigen. DDoS-Attacken sind so etwas wie Cyber-Randale. Man könne auch sagen: Sehr viel Rauch, wenig Feuer.

Nicht zu unterschätzen ist jedoch der Schaden, der durch die zum Teil während Stunden anhaltende Offline-Zeit der Webauftritte und Online-Dienste angerichtet wird.

Zum einen ist da ein beträchtlicher Image-Schaden, wenn es den Angegriffenen nicht zeitnah gelingt, wirksame Abwehrmassnahmen in die Wege zu leiten. Auch grosse ausländische Medien wie die BBC haben bereits über die entsprechenden Attacken berichtet. Auch dies wird von den Hacktivisten erfreut zur Kenntnis genommen.

Zum andern kann den von den Attacken direkt betroffenen Organisationen ein wirtschaftlicher Schaden entstehen durch eine anhaltende Online-Störung.

Schliesslich ist von einem gewissen psychologische Wirkung auszugehen: Niemand lässt sich gern attackieren. In der Bevölkerung, insbesondere bei wenig IT-affinen Personen, können Schlagzeilen zu Verunsicherung führen.

Ein aus dem Russischen übersetztes Telegram-Posting, das auf einen Bericht der britischen BBC verweist.

Warum wird die Schweiz attackiert?

In einem weiteren Telegram-Kanal ist ein im vergangenen Jahr veröffentlichtes Manifest der Gruppierung «NoName057(16)» zu finden, auf das sie immer noch verweist. Es richtet sich an freiwillige Unterstützerinnen und Unterstützer.

Diese Grafik wurde zusammen mit dem Manifest-Text (unten) veröffentlicht. Screenshot: watson / Telegram

Manifest von «NoName057(16)» «Jede Aktion löst eine Reaktion aus. Gegen Russland wird ein offener Informationskrieg geführt. Westliche Russophobe nutzen die administrativen, finanziellen und technischen Ressourcen ausländischer Staaten und verüben Angriffe auf die Infrastruktur der Russischen Föderation.



Wir haben nicht die Absicht, tatenlos zuzusehen, und als Reaktion auf ihre feindseligen, offen antirussischen Aktionen werden wir angemessen reagieren. Es ist nicht hinnehmbar, dass Russophobie zur Norm wird!



Wir werden niemals Unschuldigen Schaden zufügen und unser Handeln ist eine Reaktion auf die überstürzten Taten all derer, die eine offen feindselige Haltung eingenommen haben. Wir verfügen über genügend Wissen, Kraft und Erfahrung, um die Gerechtigkeit dort wiederherzustellen, wo sie verletzt wurde. Wir greifen uns selbst nicht aufgrund unserer Überzeugungen an. Unser Vaterland ist unsere Stärke.



Wir arbeiten nicht im Rahmen kommerzieller Aufträge und schliessen keine Rechnungen zwischen Wettbewerbern ab.



Wir sind bereit, mit Hackergruppen und ‹Freischützen› zusammenzuarbeiten, die unsere im Manifest aufgeführten Werte teilen.



Die Stärke liegt in der Wahrheit, und darauf stehen wir!»

quelle: telegram / aus dem russischen übersetzt

Warum ist am Donnerstag mit erneut massiven Angriffen zu rechnen?

Im Hinblick auf die Videoübertragung einer Ansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag im Nationalratssaal erklärte das Nationale Zentrum für Cybersicherheit des Bundes, kurz NCSC, die Parlamentsdienste würden alles für einen reibungslosen Ablauf unternehmen. Konkrete Angaben über die Massnahmen gebe es aber aus Sicherheitsgründen nicht, berichtet Keystone-SDA.

«Während die Schweizer Behörden weiterhin Waffen an die ukrainischen Nazis liefern, bestrafen wir weiterhin die russophoben Portale dieses Landes.» Auf russischer Desinformation und Propaganda basierende Drohung von «NoName057(16)»

Wer sind die Angreifer und was haben sie davon?

Den Postings in den einschlägigen Telegram-Gruppen nach zu urteilen, sind es russischsprachige User. Die selbsternannten russischen Patrioten scheinen aber tatsächlich auch einen gewissen Zuspruch aus westlichen Ländern zu erhalten. Sei dies aus Westeuropa oder aus Nordamerika.

Tatsächlich winkt den aktivsten DDoS-Kämpfern auch eine finanzielle Entschädigung, wie wir gleich sehen.

Bei Telegram tritt das sogenannte «DDosia-Projekt» in Erscheinung, ein Freiwilligenprojekt zur Verwendung spezieller Software, um das prorussische Hacktivisten-Team bei der Durchführung von Cyberattacken zu unterstützen. Es gibt sogar einen Online-Support, der Neulingen hilft.

Tatsache ist: Mit einem gewissen technischen Grundverständnis, bzw. Informatik-Kenntnissen, ist es für Menschen rund um den Globus möglich, an den DDoS-Attacken teilzunehmen. Dazu muss man lediglich eine bei Telegram verfügbare Software herunterladen und installieren und mithilfe eines sogenannten VPN-Dienstes die eigene Internetadresse verschleiern. Quasi auf Knopfdruck kann man sich anschliessend an den automatisierten Attacken beteiligen.

Fragt sich, wer so unvorsichtig, bzw. dumm ist, ein potenziell bösartiges Tool aus unbekannter Quelle auf dem eigenen Gerät zu installieren?

Das DDoS-Tool gibt es für alle gängigen Windows-PCs, Linux-Rechner und Mac-Computer. Screenshot: watson

Wer die vom DDosia-Projekt angebotene Software nutzen will, um sich an Angriffen zu beteiligen, soll ein Kryptowährungskonto einrichten und sich bei einem bestimmten Server anmelden. Tatsächlich winkt den aktivsten Kämpfern auch noch eine finanzielle Entschädigung für ihr Engagement. In einem russischsprachigen Erklärartikel heisst es:

««Wir bitten euch, das Projekt als freiwillig und unverbindlich zu betrachten. Die Auszahlung der Vergütung an die Krypto-Wallet der aktivsten Teilnehmer des Projekts erfolgt einmal im Monat. Ihr solltet dies jedoch nicht als Gehalt zu einem bestimmten Zeitpunkt betrachten und noch mehr verlangen.» quelle: telegra.ph / aus dem russischen übersetzt

Vereinzelt gibt es auch Zuspruch aus der Schweiz bild: watson / screenshot: telegram

PS: Am Dienstagnachmittag zeigte sich bei Telegram, dass die pro-russischen Hacktivisten ein weiteres europäisches Land ins Visier nehmen: Tatsächlich war die Website des isländischen Parlaments nicht mehr erreichbar.

