Wie kamen die Hacker rein?

Stundenpläne, Zeugnisse, Absenzen, aber auch hochsensible Daten wie schulpsychologische Abklärungsberichte: Noch ist erst ansatzweise geklärt, was der grosse Datensatz umfasst, den die Cyberkriminellen vom Basler Erziehungsdepartement erbeutet und nach einem gescheiterten Erpressungsversuch veröffentlicht haben. Klar ist aber: Es sind auch vertrauliche Daten darunter. Und: «Wir gehen davon aus, dass eine grosse Zahl von Personen im Kanton Basel-Stadt betroffen ist», sagte Erziehungsdirektor Conradin Cramer an einer Medienkonferenz am Mittwoch.



Die Hacker verschafften sich Zugriff auf das Netzwerk «eduBS» und breiteten sich dort via Sicherheitslücken aus. Das Netzwerk steht den Basler Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern zur Verfügung und ist vom kantonalen Datennetz isoliert. Entsprechend ist offenbar nur das Erziehungsdepartement vom Hackerangriff betroffen.



Es könnten zum Beispiel Noten, Lernberichte und Absenzen im Darknet gelandet sein, sagte Erziehungsdirektor Cramer. Nun werde das Informatik-Team eruieren, wer betroffen sei. Diese Personen würden direkt kontaktiert.



Aktuell gehen die Verantwortlichen davon aus, dass die Täter über einen PC, der sowohl privat als auch geschäftlich genutzt wurde, ins IT-System eindringen konnten. Solche Geräte benutzen beispielsweise Lehrpersonen.



Es sei davon auszugehen, dass der Datenraub sowohl über menschliche als auch technische Fehler zustande kam, sagte Thomas Wenk, Leiter Digitalisierung und Informatik beim ED. Der Cyberangriff könnte auch mit einer harmlos aussehenden Phishing-E-Mail begonnen haben.



Begonnen hat der Angriff vermutlich um die Weihnachtsferien. Bemerkt wurden die Hacker erst, als sie sich Ende Januar mit dem Erpresserschreiben beim Kanton meldeten. Entsprechend muss man davon ausgehen, dass sie zu jenem Zeitpunkt ihre Möglichkeiten ausgeschöpft, also wertvolle Daten in grosser Zahl gestohlen hatten.