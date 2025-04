Unbekannte hacken Anarchoforum 4chan – Quellcode und Daten gestohlen

Das höchst umstrittene Online-Portal 4chan ist offline, die Seite wurde gehackt.

Mehr «Digital»

4chan ist seit Stunden down. Hintergrund ist offenbar ein Hackerangriff, der in der Nacht auf Dienstag erfolgte. Laut ersten Informationen verschafften sich die Angreifer Zugang zum Administrationsbereich und erbeuteten sensible Daten. Darunter Kontaktinformationen von Administratoren und Moderatoren sowie interne Chat-Protokolle.



User berichten in sozialen Medien wie Bluesky und X (ehemals Twitter), dass die erbeuteten Daten veröffentlicht wurden. Unter den geleakten E-Mail-Adressen sollen sich solche mit .edu- und .gov-Endungen befinden.



Geteilte Screenshots lassen vermuten, dass auch der Quellcode des kontroversen Imageboards veröffentlicht wurde.

Die Angreifer sollen der Soyjak.Party-Community angehören. Dort wird der Hack gefeiert und behauptet, ein Angreifer habe sich über ein Jahr unbemerkt im 4chan-System bewegt, bevor er nun zugeschlagen habe. Im Netz wird spekuliert, dass 4chan wohl gehackt werden konnte, weil die Admins eine veraltete PHP-Version verwendeten.



4chan ist eine anonyme, englischsprachige Imageboard-Webseite. Sie wurde 2003 vom damals 15-jährigen Christopher Poole (bekannt als «Moot») gegründet.



Seit Jahren ist 4chan bekannt für seine oft kontroverse Internetkultur. Die Online-Plattform war der Geburtsort vieler bekannter Internet-Memes, gerät wegen der minimalen Moderation aber auch immer wieder in die Kritik.



4chan ist berüchtigt für anstössige, illegale und hasserfüllte Inhalte. Die Community wird mit Cybermobbing und der Verbreitung von Falschinformationen sowie extremistischen Ideologien in Verbindung gebracht.



Die Plattform spielte ab 2014 auch eine zentrale Rolle in der Entstehung und Eskalation der Gamergate-Kontroverse, bei der frauenfeindliche Botschaften und Verleumdungskampagnen gegen Frauen in der Gaming-Szene verbreitet wurden.

(oli)