«Jemand nannte uns die neue NATO oder so etwas in der Art und ich antwortete einfach mit ‹NAFO›. Dann nahm ich das NATO-Abzeichen, änderte ‹NATO› in ‹NAFO› und fügte den Kopf eines ‹Fellas› hinzu, der herausschaute.»

Kamil Dyszewski, im November 2022