Audi bringt seinen ersten Elektro-Kombi – Reichweite bis 720 Kilometer

Der neue Audi A6 E-Tron als Kombi oder Limousine kommt mit einer Akkuladung 700 Kilometer weit – allerdings zu Preisen wie in der Oberklasse.



Kurz zusammengefasst:

Der A6 e-tron ist als Limousine oder Kombi verfügbar.

Bei Reichweite und Ladeleistung hat er wenig Konkurrenz.



Preise starten bei 82'500 Franken, Bestellungen ab September 2024 (günstigere Basis-Variante folgt 2025)

Audi ist wieder da. Nach drei bleiernen Jahren ohne Neuheiten hat die VW-Marke mit dem Q6 e-tron und der neuen A5-Baureihe gleich zwei neue Modelle an den Start gebracht. Nun kommt der nächste Hammer: Mit dem A6 e-tron auf der neuen Premium Platform Electric (PPE) will Audi die obere Mittelklasse zurückerobern – ganz ohne dreckige Abgase. Der Neue im Schnell-Check.



Der A6 e-tron kommt als Kombi und …

… Limousine mit 94,9 kWh (100 kWh brutto) grossen Akkus. bild: audi

Das ergibt maximale Reichweiten von über 700 km. bild: audi

Der A6 kann in zehn Minuten Strom für weitere 210 Kilometer laden. bild: audi

Technische Neuerungen und Antrieb

Der A6 e-tron nutzt die 800-Volt-Technik zum Schnellladen. Die Batterien mit einer Netto-Kapazität von 94,9 kWh können in zehn Minuten ausreichend Strom für weitere 210 Kilometer Fahrt aufnehmen. Von zehn auf 80 Prozent lädt die grosse Batterie in 21 Minuten.



Im Alltag heisst dies:



«Wenn der A6-Fahrer mit voller Batterie startet und nach 450 km 90 Prozent des Ladestandes verfahren hat, reichen 21 Minuten, um Strom für weitere 350 km nachzufassen. Das entspricht 800 km mit einer wahrlich kurzen Pause. Selbst wenn man es ziemlich eilig hat, dürften 600 km mit einem kurzen Zwischenstopp immer möglich sein.» heise

Zwei Antriebsversionen stehen zur Wahl:

Der A6 e-tron Performance mit 367 PS und Heckantrieb beschleunigt in 5,4 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h. Die maximale Reichweite beträgt 750 Kilometer beim Sportback (Fliessheck), beziehungsweise 720 Kilometer beim Avant (Kombi).

Der stärkere S6 e-tron mit Allradantrieb und 503 PS beschleunigt in 3,9 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h.

Der elektrische A6 wurde für die Langstrecke gebaut. bild: audi

Je nach Modell gibt Audi den Verbrauch mit ~14 bis 17,4 kWh an. Während der Fahrt stehen vier Rekuperationseinstellungen zur Rückgewinnung von Energie sowie One-Pedal-Drive zur Verfügung. Im Alltag dürften auf der Autobahn Reichweiten von 400 bis 500 Kilometer zwischen Ladestopps realistisch sein.



Was bieten Aerodynamik und Design?

Trotz neuer Designelemente wie dem überarbeiteten Kühlergrill und den Lufteinlässen: Der A6 e-tron (Länge: 4,93 Meter, Radstand: 2,95 Meter) ist sofort als Audi zu erkennen. Und das ist so gewollt: Der erste Elektro-Audi in diesem Segment soll moderne Optik mit der Audi-Tradition der oberen Mittelklasse verbinden.

Limousine und Kombi können bis zu 2,1 Tonnen schwere Anhänger ziehen. bild: audi

Seine windschlüpfrige Form trägt übrigens entscheidend zur hohen Reichweite bei: Der Sportback hat einen cW-Wert von 0,21, der Avant von 0,24 – Bestwerte im VW-Konzern. Der Sportback bietet ein Kofferraumvolumen von 502 bis 1'330 Litern, der Avant von 502 bis zu 1'422 Litern. Limousine und Kombi können bis zu 2,1 Tonnen schwere Anhänger ziehen.



Die Rücklichter können andere Autofahrer mit Symbolen wie Warndreiecken vor Gefahren warnen, wenn die Fahrassistenten eine heikle Situation feststellen oder jemand zu dicht auffährt. bild: audi

Nicht nur schick, sondern auch praktisch: Die verbesserte OLED-Technik der Rückleuchten ermöglicht es den Fahrern, zwischen verschiedenen digitalen Lichtsignaturen zu wählen. Dadurch kann das Licht beispielsweise andere Autofahrer vor Gefahren warnen, wenn die Fahrassistenten eine heikle Situation feststellen.

Es gibt ein grosses Doppeldisplay für den Fahrer … bild: audi

… und einen Bildschirm für den Beifahrer. bild: audi

Im Innenraum dominiert das Digitale. Ein geschwungenes OLED-Doppeldisplay (11,9- und 14,5-Zoll-Bildschirme) dient als Schaltzentrale. Optional sieht der Fahrer über das Head-up-Display vor sich auf der Strasse sowohl Tempolimits als auch Navigationsanzeigen eingeblendet. Der Beifahrer kann einen eigenen Bildschirm (10,9 Zoll) für die Medien- und Routenauswahl haben.



Der neue Fahrassistent nutzt Kartendaten und Informationen anderer Autos, um den Fahrer zu unterstützen.

Die Limousine bietet ein Kofferraumvolumen von 502 bis 1'330 Litern, der Kombi von 502 bis zu 1'422 Litern. bild: audi

Der Stauraum unter der Fronthaube fasst in beiden Varianten 27 Liter. bild: audi

Was kostet der neue Audi A6 e-tron?

Der A6 e-tron Sportback kostet ab 82'500, das Top-Modell S6 e-Tron mit Allradantrieb ab 105'000 Franken. Bestellt werden kann ab September 2024, die ersten Auslieferungen sind für Anfang 2025 geplant. Nächstes Jahr soll auch eine günstigere Version mit 83 kWh (statt 94,9 kWh) grossem Akku folgen. Der Basispreis dürfte bei rund 70'000 Franken liegen.

Der A6 e-tron im Nextmove-Check Video: YouTube/nextmove

Von 2033 an will Audi in Europa und Nordamerika nur noch E-Autos anbieten.