Mit diesem Stromer läutet Audi seine grosse E-Auto-Offensive ein

Ganz neu an Bord ist ein Aktivlicht («Active Digital Light Signature»): Sechs OLED-Panels am Heck erzeugen alle zehn Millisekunden ein neues Bild. Bei eingeschalteter Warnblinkanlage erscheinen sogar kleine Warndreiecke. Vorne kommen zwölf an- und abdimmende Elemente zum Einsatz, während für das Tagfahrlicht der Matrix-LED-Scheinwerfer bis zu acht verschiedene Lichtsignaturen frei wählbar sind.

Ursprünglich war eine frühere Markteinführung geplant, nun soll der Q6 E-tron vor den Sommerferien bei den Händlern stehen. Den Einstiegspreis gibt Audi mit 85'900 Franken an. Mit dem Start des Q6 E-tron will Audi eine breite Offensive mit weiteren Elektroautos starten. Seit mehr als drei Jahren hatte die VW-Konzernmarke kein neues Modell auf den Markt gebracht.

Mit der neuen Elektroauto-Plattform zündet Audi die zweite Stufe seiner E-Auto-Offensive: In einem Interview mit der FAZ betonte Audi-Chef Gernot Döllner, dass es für ihn keine absehbare Alternative zum batterieelektrischen Antrieb gibt: «Wir dürfen uns durch die Diskussionen, die derzeit geführt werden, nicht verunsichern lassen. Die Zukunft des Autos ist ganz klar elektrisch!» Der kommende Q6 E-tron ist also die Vorhut weiterer E-Autos auf der neuen Elektroauto-Plattform.

