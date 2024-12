Skoda Elroq: Er macht den Anfang bei Skodas neuer Elektro-Offensive ab 2025. bild: Skoda/IvoHercik

Das sind die neuen Elektroautos von Skoda – ein lang ersehntes Modell verzögert sich

Skoda ist auf Erfolgskurs und präsentiert für 2025 mehrere E-Modelle: Vom kleinen Epiq über den kompakten Elroq bis zum aufgefrischten Enyaq. Wer auf den E-Kombi gehofft hat, muss noch etwas länger warten.

Christopher Clausen / t-online

Skoda hat aktuell einen Lauf: Während die Schwestermarke Volkswagen strauchelt und mit Einschnitten droht und auch bei Audi die Zahlen nach unten gehen, weisen die Tschechen immer neue Erfolge vor: In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 wurden 671'300 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert – ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In diesem Jahr sind der neue Superb, der neue Kodiaq und das Facelift des Octavia auf den Markt gekommen – und 2025 soll es weitergehen.



Insgesamt will Skoda bis 2027 5,6 Milliarden Euro in die Elektromobilität investieren und das E-Angebot bis 2026 auf sechs Modelle erweitern.



Das ist geplant:

Skoda Elroq

Anders als bei der Frontpartie sind die Designer am Heck keine Risiken eingegangen. Skoda/IvoHercik

Der Elroq ist das elektrische Pendant zum Karoq, der bereits seit 2017 auf dem Markt ist. Das knapp 4,49 Meter lange Kompakt-SUV präsentiert die neue Designsprache von Skoda: «Modern Solid» nennt sich das Ganze. Das sogenannte «Tech-Deck-Face» löst den typischen Skoda-Kühlergrill ab und verbindet die schmalen LED-Tagfahrlichter mit einem hochglanzschwarzen Element, hinter dem sich die Sensoren befinden. Auf der Front und am Lenkrad ist beim Elroq erstmals statt des Logos der ausgeschriebene Markenname zu sehen. Das Cockpit ist klassisch geformt, ein zentrales 13-Zoll-Display gehört zur Serienausstattung.

Das grosse Display gibt es serienmässig. Skoda/IvoHercik

Drei Batteriegrössen und Motorisierungen werden angeboten. Das Leistungsportfolio startet bei 125 kW/170 PS für das Einstiegsmodell Elroq 50, das bei uns nicht erhältlich sein wird. Der Hecktriebler hat eine Batteriekapazität von 55 kWh brutto (52 kWh netto) – das ergibt rund 370 Kilometer Reichweite.



Darüber liegt der 150 kW/204 PS starke Elroq 60, dessen Batterie 63 Kilowattstunden fasst und damit mehr als 400 Kilometer Reichweite ermöglicht. Dieses Modell soll bei uns 36'300 Franken kosten.



Darüber rangiert der Elroq 85 mit 210 kW/285 PS, einer 82-kWh-Batterie und 560 Kilometern Reichweite. Preis: ab 42’850 Franken.



Zusätzlich gibt es mit dem 85x noch eine Allradversion mit zusätzlichem E-Motor an der Vorderachse.

Marktstart für den Elroq ist im Februar 2025.

Skoda Enyaq (Facelift)

Skoda Enyaq: Der E-SUV gehört zu den meistverkauften E-Autos in Europa (hier das aktuelle Modell). bild: skoda

Der elektrische Enyaq ist im Verhältnis zu vielen E-Modellen anderer Hersteller ein Erfolg: Im Oktober war er das meistverkaufte E-Auto in Europa und auch in der Schweiz ist der E-SUV populär.



2020 wurden 939 Enyaq produziert, in den Folgejahren stiegen die Zahlen auf 49'811, dann 57'213 und im Jahr 2023 auf 86'732 Fahrzeuge.

Nach vier Jahren und einigen kleineren Updates wird es 2025 ein etwas grösseres Facelift geben. Der SUV und seine Coupéversion bekommen optische Änderungen, die den neuen Designstil des Elroq aufnehmen könnten. Erlkönigfotos zeigen auch ein abgedecktes Cockpit – möglicherweise gibt es grössere Displays oder die sogenannten «Smart Dials» zur Klimasteuerung, die sich bereits im Superb und im Kodiaq finden.

Skoda Epiq

Soll noch Ende 2024 Premiere haben: Der kleine Skoda Epiq (hier die Konzeptstudie). bild: skoda

Anfang 2024 hat Skoda die Designstudie für einen kleinen SUV vorgestellt. Ende dieses Jahres soll die Serienversion Premiere haben und 2025 auf den Markt kommen. Das Einstiegsmodell namens Epiq ist 4,10 Meter lang, bietet einen Kofferraum mit bis zu 490 Litern Volumen und eine maximale elektrische Reichweite von mehr als 400 Kilometern. Dabei wird das Design ähnlich wie beim Elroq ausfallen. Startpreis: um die 25'000 Franken.

Skoda E-Kombi

Skodas E-Kombi hätte 2026 kommen sollen, nun wird es ein, zwei Jahre länger dauern. bild: skoda

Elektrische Kombis sind immer noch selten. Daher dürfte der von Skoda angekündigte E-Kombi ab 2027 oder 2028 Aufmerksamkeit generieren. Mit 4,70 Metern Aussenlänge soll der «Combi» dem Octavia Gesellschaft leisten – und ihn später ganz ablösen.



Skoda Vision 7S Mit dieser Studie gab es bereits einen Ausblick auf den grossen Elektro-SUV. bild: skoda

Und noch eine Nummer grösser als der Kodiaq soll ein siebensitziges SUV mit dem Arbeitsnamen «Space» werden. Mit dem Concept Car «Skoda Vision 7S» hatten die Tschechen bereits gezeigt, wohin die Reise beim rund 4,90 Meter langen SUV gehen soll. Auch hier ist der Serienstart für 2026 geplant.

