VW ID.7 Tourer: Volkswagen zeigt ersten Elektro-Kombi

VW zeigt seinen ersten Elektro-Kombi

60 Jahre Kombis von VW – und nun auch elektrisch: Mit dem ID.7 Tourer gibt VW der Klasse nicht nur einen neuen Antrieb. Sondern auch einen neuen Namen.

Markus Abrahamczyk / t-online

Neuer Name für ein bewährtes Konzept: Seit 60 Jahren baut VW Kombis, die bisher unter den Bezeichnungen Variant oder Shooting Brake (beim Arteon) bekannt waren. Mit dem neuen ID.7 Tourer bekommen die Raumriesen bei VW einen neuen Namen.

VW ID.7 Tourer: 2024 kommt der Elektro-Kombi auf den Markt. bild: vw

2024 soll der erste Elektro-Kombi aus Wolfsburg auf den Markt kommen. Allzu viele Details verrät VW bislang nicht. Sie dürften aber weitgehend denen der Limousine entsprechen.

Der neue ID.7 Tourer im Überblick

Kurze Überhänge bei einer Länge von rund fünf Metern und ein drei Meter langer Radstand: So schafft man viel Platz im Innenraum für die Passagiere. Gemessen an der Länge ist das Kofferraumvolumen von 545 Litern aber eher unterdurchschnittlich. Mit umgeklappten Rücksitzen sollen 1714 Liter in den Tourer passen.



Ausserdem ermöglicht der grosse Radstand auch eine grosse Batterie. Neben einem 77-kWh-Akku (Reichweite: 600 Kilometer) gibt es auch eine Version mit 85 kWh (700 Kilometer). Die maximale Ladeleistung liegt bei 200 kW.

Viel Reichweite: Je nach Akku reicht der Strom für bis zu 700 Kilometer. bild: vw

Innen gibt es serienmässig ein 15-Zoll-Mitteldisplay und ein Head-up-Display mit Augmented-Reality-Technik (bettet computergenerierte Informationen und Bilder in die reale Welt ein). Die Basisausstattung umfasst unter anderem eine Rückfahrkamera, ein Navigationssystem («Discover Max Pro») und 19-Zoll-Felgen. Die Leistung des Heckmotors liegt zunächst bei 210 kW (286 PS). Über eine Allradversion mit zwei Motoren und mehr Leistung wird nachgedacht.

Die Ausstattung des Cockpits mit Head-up-Display dürfte dem der ID.7 Limousine (Foto) sehr ähnlich sein. bild: vw

Produktion im VW-Werk Emden

Wie der ID.7 wird auch der ID.7 Tourer im niedersächsischen Werk Emden gefertigt. Die Produktion der Limousine (Markteinführung im November) hat bereits im August begonnen. Ihr Einstiegspreis liegt bei 57'000 Euro, das Topmodell mit 85-kWh-Batterie soll rund 70'000 Euro kosten. Für die Kombivariante wird ein geringer Aufpreis erwartet. Aufgrund des hohen Preises dürfte VW primär gewerbliche Interessenten mit günstigen Leasingraten locken.