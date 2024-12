Skodas Enyaq war in Europa im Oktober zum ersten Mal populärer als Teslas Model Y. Bild: www.imago-images.de

Das waren im Oktober die beliebtesten E-Autos in Europa – Skoda schlägt erstmals Tesla

Im Oktober wurden in Europa fast 170'000 neue E-Autos zugelassen. Das sind sieben Prozent mehr als im Oktober des Vorjahres. Besonders beliebt waren die Elektro-SUVs Škoda Enyaq, Tesla Model Y und VW ID.4. Auf Rang vier folgt mit dem Volvo EX30 der erste Neueinsteiger – und du erahnst es bereits, ein weiterer SUV!



Insgesamt waren im Oktober 2024 in Europa sieben der zehn meistverkauften Elektroautos SUV-Modelle.

Der Skoda Enyaq verkauft sich in Europa immer besser.

Lediglich der neue VW ID.7 – als Kombi und Limousine erhältlich –, VWs ID.3 (Kompaktwagen) und das nach wie vor beliebte Tesla Model 3 können die SUV-Phalanx durchbrechen. Mit dem Porsche Macan auf Rang 10 ist auch der dritte Neuzugang in den Top 10 ein SUV.



Skoda schlägt zum ersten Mal Tesla

Die Oktober-Rangliste ist eine Momentaufnahme. Über das ganze Jahr führt in Europa weiterhin mit grossem Abstand das Model Y von Tesla. Für Skoda war der Oktober aber eine Premiere: Zum ersten Mal seit zwei Jahren steht Tesla nicht mehr an der Spitze einer Monatsrangliste. Der Enyaq verkaufte sich um satte 44 Prozent besser als im Vorjahresmonat, während das Model Y um 18 Prozent einbrach.



In der Jahresrangliste könnte Skodas Stromer in Europa bis Ende Jahr Rang 3 erobern, hinter dem Model Y und Model 3.



Die Top 10 im Oktober

Skoda Enyaq Der Skoda Enyaq ist als SUV und Coupé verfügbar. Bild: keystone

Tesla Model Y Bild: Shutterstock

VW ID.4 Bild: keystone

Elektroauto © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Volvo EX30 Bild: Shutterstock

VW ID.7 Bild: Shutterstock

VW ID.3 Bild: vw

BMW iX1 Bild: Shutterstock

Tesla Model 3 Bild: keystone

Mercedes EQA Bild: Shutterstock

Porsche Macan Bild: Shutterstock

SUVs werden in der Schweiz immer beliebter

Der ungebrochene SUV-Trend ist kein reines E-Auto-Phänomen: 56 Prozent der im vergangenen Jahr neu in der Schweiz zugelassenen Autos waren Sport Utility Vehicles. E-Autos haben bei uns einen Marktanteil von rund 20 Prozent. Ein Grossteil der neu zugelassenen SUV-Modelle sind somit Verbrenner- bzw. Hybrid-Modelle.

2010 waren bei uns erst 17 Prozent aller Neuwagen SUVs. 2022 waren es erstmals über die Hälfte. Bisherige Kompaktvans und Kombis werden von den Herstellern zunehmend in SUVs umgewandelt.



Mit der Antriebswende zum E-Auto setzt sich diese Entwicklung bislang fort. In der Schweiz hat das SUV-Coupé Model Y von Tesla die langjährigen Spitzenreiter Škoda Octavia (Kombi) und VW Golf (Kompaktwagen) als meistverkauftes Auto abgelöst. Auch 2024 wird das Model Y von Elon Musk mit grossem Abstand das beliebteste Auto in der Schweiz werden; vor dem Škoda Octavia und VWs Familien-SUV Tiguan.



(oli)