Nur für Xbox und PC: Elder-Scrolls-Fans mit einer Playstation zu Hause gucken in die Röhre.

Es gibt News zu Elder Scrolls 6 – Playstation-Spieler werden nicht glücklich sein

Der sechste Teil der bekannten Fantasy-Videospielreihe «The Elder Scrolls» wird nur für Microsoft-Kunden verfügbar sein und frühestens 2026 erscheinen, wie aus einem geleakten Gerichtsdokument hervorgeht. Heisst: Wer eine PS5 zu Hause hat, guckt in die Röhre.

Es wurde schon befürchtet, nun sorgt ein geleaktes Dokument für vermeintliche Gewissheit: The Elder Scrolls 6 wird nicht für die Playstation 5 erscheinen, sondern ausschliesslich für die Xbox, die Spielekonsole von Microsoft, und den PC. Gedulden müssen sich aber auch die Microsoftkundinnen und -kunden, The Elder Scrolls 6 soll frühestens 2026 über die Ladentheken wandern.

Das legt ein geleaktes Dokument aus dem Rechtsstreit zwischen der US-Handelsaufsicht FTC und Microsoft nahe, wie das Technikportal The Verge berichtet. Microsoft will den Videospielkonzern Activision Blizzard übernehmen für den Rekordpreis von knapp 69 Milliarden US-Dollar. FTC sieht in der Übernahme den Wettbewerb am Markt bedroht und geht deshalb gerichtlich dagegen vor.

Die geleakte Gerichtsgrafik, die zeigt, wie Microsoft mit Gametiteln, die das Unternehmen akquiriert hat, verfährt. Bild: The Verge/FTC

Der publizierten Grafik zufolge soll Bethesda, der Elder-Scrolls-Entwickler, der mittlerweile auch zu Microsoft gehört, den von vielen Fans sehnlich erwarteten sechsten Teil der Spielereihe nur für die Microsoft-Geräte anbieten.

The Elder Scrolls ist eine 1994 erfundene Videospielreihe, die mittlerweile 14 Titel umfasst. Sie gehört zu den erfolgreichsten Fantasy-Serien der Gamewelt. (con)