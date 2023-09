Zwischen den beiden GTA-6-Hauptcharakteren Jason und Lucia soll laut eines Leaks ohne Verzögerung hin- und hergewechselt werden können. Bild: X

Heiss ersehntes Game: Erneuter GTA-6-Leak zeigt Gameplay, Grafikdetails und Features

Immer wieder tauchen Leaks über GTA 6 im Netz auf. Aktuell sind es zwei kurze Clips, die Gamerinnen und Gamer weltweit in Aufregung und Vorfreude versetzen. Wann das sehnlich erwartete Spiel erscheint, ist weiterhin unklar – gerechnet wird frühestens mit Oktober 2024.

Vor ziemlich genau zehn Jahren – am 17. September 2013 – wurde GTA 5 veröffentlicht und damit ein beispielloser Videospiel-Hype ausgelöst: Allein am ersten Verkaufstag gingen Exemplare für über 800 Millionen US-Dollar über die Ladentheken. Nach Minecraft ist GTA 5 aktuell das zweitmeistverkaufte Spiel der Geschichte.

Publisher Rockstar hat mit GTA 5 sechs Milliarden US-Dollar eingenommen. Das ist mit Abstand der höchste Umsatz, der jemals mit einem audiovisuellen Produkt eingespielt wurde.

Kein Wunder also, dass die Vorfreude in der Gamer-Community gewaltig war, als Rockstar im Februar 2022 bekannt gab, an einem Nachfolger für GTA 5 zu arbeiten: GTA 6. Es ist nicht vermessen zu sagen, dass es sich dabei um das meist erwartete Videospiel der kommenden Jahre handelt.

Üblicherweise halten sich die Entwickler sonst bedeckt, was ihre Produkte angeht – die Ungewissheit nährt schliesslich Interesse und Ungeduld des Publikums.

Feiner ausgearbeitete grafische Details wie Lichtreflexionen bei Regen sollen Teil von GTA 6 sein. Bild: X

Doch die Reihen bei Rockstar scheinen nicht komplett dicht zu sein. Immer wieder tauchten in den vergangenen Monaten Informationen und teilweise gar Video-Sequenzen aus den Rohversionen des Spiels im Netz auf. Auch seit diesem Wochenende kursieren wieder zwei kurze Clips, wie unter anderem pcgames.de berichtet – diese Dinge werden dabei gezeigt:

Schon in einem früheren Leak wurde bekannt, dass Jason und Lucia , die Hauptcharaktere von GTA 6 sein sollen. Die beiden sollen Geschwister, eventuell gar Zwillinge sein. Einer der neuen Clips liefert einen ersten genaueren Blick auf die Gesichter der beiden Protagonisten.

, die Hauptcharaktere von GTA 6 sein sollen. Die beiden sollen Geschwister, eventuell gar Zwillinge sein. Einer der neuen Clips liefert der beiden Protagonisten. In der Szene wird auch gezeigt, wie ohne Verzögerung von einem steuerbaren Charakter in der Spielwelt auf den nächsten gewechselt werden kann – das wäre eine Neuheit gegenüber GTA 5.

– das wäre eine Neuheit gegenüber GTA 5. Die Szene mit Lucia und Jason offenbart auch einen Einblick in die Aussenwelt von GTA 6 und die grafische Darstellung dieser. Dabei fallen beispielsweise der realistischer dargestellte Regen und entsprechende Lichtreflexionen auf. Laut pcgames.de befindet sich die Grafik wohl noch in einer Alpha-Version, einer frühen Version während der Game-Entwicklung. Dennoch sind neue, feinere Details bereits ansatzweise zu erkennen.

Im zweiten Clip ist zu sehen, wie Charakter Jason in der Aussenwelt unterwegs ist. Dabei wird demonstriert, wie er eine Waffe vom Boden aufnimmt. Somit könnte das Greifen oder Wechseln von Gegenständen in GTA 6 grafisch detailliert dargestellt werden. Diese Bewegung wurde bisher übersprungen.

Das Greifen von Gegenständen scheint revolutioniert zu werden.

Trotz der neuerlichen Leaks: Wann GTA 6 tatsächlich erscheint, hat Rockstar bisher für sich behalten. In einem früheren veröffentlichten Audiomitschnitt einer Sitzung von Entwicklerfirma Take Two wurde Oktober 2024 als Ziel-Publikationsdatum genannt.

Die Leaks sorgen damit wohl vor allem für eines: noch mehr Ungeduld bei den Fans der Videospielreihe. (red.)