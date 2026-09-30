Game Informer konnte «GTA 6» anspielen und bestätigt eine riesige, lebendigere und detailreichere offene Spielwelt als je zuvor. Image: Rockstar Games

«GTA 6» enthüllt neue explosive Geheimnisse

Riesige Karte, extremes Wetter und mehr als 170 Tierarten: Game Informer liefert nach einem Treffen mit den Teams von Rockstar Games neue Details zu «GTA 6». Das sind die wichtigsten Informationen zum kommenden Blockbuster.

Armin Hadzikadunic / Jv mag

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Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Nun ist es so weit: Nach mehreren Tagen des Wartens hatte auch das Medium Game Informer, das die Veröffentlichungen von «Grand Theft Auto» seit jeher begleitet, die Gelegenheit, «GTA 6» vorab zu sehen und vor allem den Entwicklern des Games Fragen zu stellen.

In einem langen, 14-seitigen Artikel, den ihr über die App von Game Informer lesen könnt – dort ist er kostenlos zugänglich –, erfahrt ihr alles über ihre Erfahrungen bei Rockstar. Wir fassen hier die wichtigsten neuen Informationen zusammen und zeigen zwölf neue Bilder.

Eine der wichtigsten Neuigkeiten: Tropenstürme werden Teil des Games sein, darunter auch Hurrikane. Noch ist allerdings unklar, wie häufig solche Ereignisse auftreten und ob sie gescriptet oder völlig zufällig sein werden. Generell soll das Wetter realistischer und vor allem lokaler sein.

Auch bei Flora und Fauna legt «Grand Theft Auto VI» zu: Im Game soll es nicht weniger als 170 verschiedene Tierarten geben, darunter rund 60 Vogelarten und 30 Landsäugetiere. Besonderes Augenmerk wurde auf die Details gelegt. Die Tiere sollen sich je nach Umgebung und Gemütszustand unterschiedlich bewegen. Sogar das Fell wird vollständig simuliert. Das bedeutet etwa, dass nach dem Streicheln einer Katze Katzenhaare an der Kleidung der Spielfigur hängen bleiben können.

Noch realistischere NPCs

Game Informer schreibt, Rockstar habe die Einwohner von Leonida mit einem bisher nicht gekannten Detailgrad gestaltet. Die NPCs unterscheiden sich demnach in ihrer Grösse und weisen unterschiedliche Körpertypen auf. Auch bei der Muskulatur und der Körperfülle im Brust-, Bauch- und, ja, auch im Gesässbereich.

Es ist nicht das erste Mal, dass neue Informationen zu den NPCs bekannt werden. Das Studio hat offensichtlich grossen Wert auf diesen Bereich gelegt, um die Spielwelt lebendiger wirken zu lassen.

Aktivitäten aller Art

Rockstar hat zudem eine ganze Reihe von Aktivitäten vorgestellt. Dazu gehören unter anderem:

Basejumping

Billard

Fitness

Kajak-Fahren

Minigolf

Tauchen

Strassen- und Offroad-Rennen

Zoobesuche

Jetski-Fahren

Die Liste dürfte noch länger sein. Die Entwickler halten jedoch einige Überraschungen zurück.

Doppelt so grosse Karte



Aaron Garbut von Rockstar bestätigt: Die Karte von «GTA 6» soll doppelt so gross sein wie jene von «Grand Theft Auto V». Gleichzeitig soll sie dichter und detaillierter sein und deutlich mehr begehbare Innenräume bieten. Die Karte umfasst sechs Hauptregionen:

Vice City

Leonida Keys

Grassrivers

Port Gellhorn

Ambrosia

Mount Kalaga, ein Nationalpark

Neben den belebten Städten können die Spielerinnen und Spieler unter anderem Sümpfe und Strände erkunden oder mit dem Mountainbike über eigens dafür angelegte Strecken fahren.

Jason und Lucia: Freunde oder Liebespaar?

Wie eng oder angespannt die Beziehung zwischen Jason und Lucia sein kann, ist noch nicht vollständig bekannt. Offenbar soll es aber möglich sein, ihre Beziehung freundschaftlich zu gestalten, wenn man keine Romanze möchte. Die Wahl des jeweiligen Weges bringt zwar keine besonderen Boni, verändert aber gewisse Teile der Handlung. Rockstar empfiehlt deshalb, die Geschichte des Games mehrmals durchzuspielen.

Hier sind die neuen Bilder:

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