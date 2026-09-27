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Apple Iphone: 5,7 Milliarden Dollar Busse wegen Patentverletzung

KEYPIX - People record outside the Apple store on Fifth Avenue before opening on the day of Apple&#039;s launch of the iPhone 18 Pro, Friday, Sept. 18, 2026, in New York. (AP Photo/Angelina Katsanis)
Apple soll beim Virbrationsalarm ein Patent der Firma Taction Technology verletzt haben, befindet ein Geschworenengericht in den USA.Bild: keystone

Wegen Patentverletzung: Gericht verdonnert Apple zu 5,7 Milliarden Dollar Busse

27.09.2026, 03:0027.09.2026, 03:00

Es geht um viel Geld: Apple soll nach einem Urteil von US-Geschworenen gut 5,7 Milliarden Dollar wegen der Verletzung von zwei Patenten zahlen.

In dem Prozess warf das Unternehmen Taction Technology dem Konzern vor, seine Technologie in der sogenannten «Taptic Engine» zu nutzen, die zum Beispiel die Vibrationsalarme im iPhone und der Computer-Uhr Apple Watch auslöst.

Die Geschworenen sahen insgesamt drei Punkte aus den beiden Patenten verletzt. Sie sprachen Taction dafür exakt 5'721'961'750 Dollar zu. Apple kündigte beim US-Sender CNBC an, man sei mit der Entscheidung nicht einverstanden und werde in Berufung gehen. Der Konzern verwende die Technologie von Taction nicht.

Dass Geschworene in Patentprozessen hohe Summen zusprechen, ist keine Seltenheit. Es kommt aber auch immer wieder vor, dass die Beträge in Berufungsverfahren zum Teil deutlich reduziert werden. Die Geschworenen befanden zugleich, dass Apple die Patente nicht absichtlich verletzt hatte. Andernfalls hätte sich der Betrag noch verdreifachen können. (sda/dpa)

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