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890 Millionen Euro: EU verhängt Mega-Strafe gegen Google

Unfaire Geschäftspraktiken: EU verhängt 890 Millionen Euro Strafe gegen Google

23.07.2026, 12:0923.07.2026, 12:24
FILE - A woman walks by a giant screen displaying the Google logo at an event at the Paris Google Lab on the sidelines of the AI Action Summit in Paris, Feb. 9, 2025. (AP Photo/Thibault Camus, File) A ...
(Symbolbild)Bild: keystone

Die Europäische Union hat gegen den US-amerikanischen Tech-Konzern Google eine Strafe in der Höhe von 890 Millionen Euro wegen unfairer Geschäftspraktiken verhängt. Dies geht aus einer Mitteilung des ZDF hervor.

So soll Google nach Ansicht der Europäischen Kommission mit seiner Suchmaschine und dem App-Marktplatz Google Play geltende Wettbewerbsregeln verletzt und seine Widerrechtlichkeit benachteiligt haben.

Konkret wird dem US-Konzern vorgeworfen, eigene Angebote wie etwa Googles Sportergebnisse oder Hotelsuche in den Ergebnissen der Suche prominenter zu präsentieren. So würden die eigenen Produkte im Vergleich zur denjenigen der Konkurrenz beispielsweise durch optisch hervorgehobene Darstellungen sichtbarer angezeigt.

Und bezüglich des App-Marktplatzer Google Play soll der Konzern App-Entwickler daran hindern, günstigere Angebote ihrer Produkte auf anderen Plattformen (wie etwa dem App-Store von Konkurrent Apple) zu bewerben.

Konflikt mit Trump

Mit der Strafe riskiert die EU-Kommission, erneut mit US-Präsident Donald Trump aneinander zu geraten. Dieser hatte die Digitalgesetze der Europäischen Union mehrfach scharf kritisiert und mit diversen Gegenmassnahmen gedroht, sollten sie US-Konzerne belasten.

President Donald Trump speaks at Wheeler High School, Wednesday, July 22, 2026, in Marietta, Ga. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Donald Trump
Hält nicht viel von den EU-Regulierungen: US-Präsident Donald Trump.Bild: keystone

Google selbst hat sich zum Urteil geäussert. Die Entscheidung mache zum wiederholten Mal täglich genutzte Dienste kaputt, teilte der Konzern am Mittwoch mit: «Um die Vorgaben zu erfüllen, müssen wir Echtzeit-Suchfunktionen entfernen, die die Europäer schätzen, wie sofortige Preisangebote und direkte Verfügbarkeit von Hotels, Flügen und Restaurants.»

Das Leid würden schliesslich die europäischen Unternehmer und Konsumenten tragen. Und: «Regulierung sollte Produkte verbessern und sie nicht schlechter machen.»

(cpf)

+++ Update folgt +++

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