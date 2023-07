Der Tod der 4-jährigen Liza Dmitrieva in Winnyzja rührt die Welt

Er erwarte, dass der ukrainische Militärgeheimdienst die Verantwortung für die gezielte Tötung übernehme, so Sushko.

«Jeder Täter, der Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine begangen hat, oder auch nur sehr ungeheuerliche Verbrechen, wie die Gruppenvergewaltigung oder die Tötung von Zivilisten und Kindern, wird in jedem Teil der Welt gefunden und eliminiert werden.»

Gemäss Schilderungen bei Twitter ist das Vergeltungs-Video der ukrainischen Militär-Spezialeinheiten am Morgen des 10. Juli veröffentlicht worden. Am Abend seien dann erste Berichte über die Tötung des Russen publik geworden.

Was hat die Ukraine mit dem Fall zu tun?

Die Uhr und Kopfhörer des Opfers seien am Tatort gefunden worden, von einem Raubüberfall sei also keine Rede, berichtete das russische Nachrichtenportal 93.ru.

Er wurde während eines morgendlichen Laufs in einem Park mit vier Schüssen in den Rücken und die Brust getötet. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

Was wissen wir zur Tat?

Beim Getöteten handelt es sich gemäss übereinstimmenden Berichten um einen russischen Offizier namens Stanislav Rzhitsky. Dieser war offenbar der Kommandant des mit Kalibr-Marschflugkörpern ausgerüsteten russischen U-Bootes Krasnodar. Am 14. Juli 2022 wurden vom Schwarzen Meer aus mehrere Raketen auf die ukrainische Stadt Winnyzja abgefeuert und 27 Zivilistinnen und Zivilisten getötet.

Das ist die gefährlichste Spezialeinheit der Ukraine, die auch in Russland zuschlägt

Bei Twitter wies Igor Sushko auf die besonderen Umstände der Tötung hin. Er ist ein in der Ukraine geborener US-Amerikaner und früherer Autorennfahrer, der sich als unabhängiger Blogger mit Russlands Angriffskrieg befasst.

Das russischsprachige Newsportal 93.ru berichtete am Montag über den «aufsehenerregenden Mordfall».

Fast zeitgleich veröffentlichte die Ukraine ein vielsagendes Video zu ihren verdeckt operierenden Militär-Spezialeinheiten. Die Botschaft am Ende des Kurzfilms lautet:

In Russland ist am Montag ein mutmasslicher Kriegsverbrecher beim Joggen erschossen worden. Seine tägliche Morgen-Route war dank Social-Media-Postings öffentlich bekannt.

Der ukrainische Militärgeheimdienst veröffentlicht ein Video, in dem russischen Kriegsverbrechern mit Vergeltung gedroht wird. Kurz darauf gibt's ein Anschlag auf einen bekannten Kommandeur.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Immer mehr Schlangen rund um den Zürichsee – das Wichtigste dazu in 3 Punkten

21 hässliche Häuser, in denen du nicht mal mietfrei wohnen würdest

So sieht Roger Federers Anwesen am Zürichsee aus, das gerade gebaut wird

«Er hat mich über 70 Mal vergewaltigt»: Diese Frau klagt einen Ex-Minister an

Zum grossen Glück gibt es heute wieder Fails! 24 an der Zahl

Heftige Regenfälle in Japan: Mindestens sechs Tote

Tagelange heftige Regenfälle im Südwesten Japans haben mindestens sechs Menschen in den Tod gerissen und Schäden angerichtet. Nach drei Menschen wurde in den Präfekturen Saga und Oita auf der südwestlichen Hauptinsel Kyushu am Dienstag weiter gesucht, wie japanische Medien berichteten.