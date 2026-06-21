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China: Roboter helfen bei Drachenbootrennen in Provinz Sichuan mit

Video: watson/nina bürge

Roboter packen bei traditionellem Drachenbootrennen in China mit an

21.06.2026, 14:4221.06.2026, 15:02

Über das vergangene Wochenende fand in der chinesischen Stadt Bazhong ein traditionelles jährliches Drachenbootrennen statt. Dabei hatten die Veranstalter aussergewöhnliche Helfer: humanoide Roboter. Diese gehören zum «Innovation Center of Humanoid Robotics» in der chinesischen Hauptstadt Peking. Im Rahmen mehrere «Energie-Staffelläufen», also Tests, ob die Roboter auch das können, was sie versprechen, haben sie am Drachenbootrennen teilgenommen.

Auf zwei Booten sassen neben Menschen je ein Roboter, der mitruderte. Und auch an Land packten die humanoiden Roboter mit an. Schau dir die technischen Helfer im Video an:

Video: watson/nina bürge

Die Roboter machen solche «Energie-Staffelläufe», da im September die «World Humanoid Robot Games» stattfinden. Dort treten humanoide Roboter und deren Hersteller gegeneinander an. In praxisnahen Disziplinen wird getestet, wie gut sie wirklich sind. (nib)

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