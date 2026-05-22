sonnig25°
DE | FR
burger
International
Videos

Roboter tanzt zu Michael Jackson und fällt über Treppenstufen

Video: watson/nina bürge

Roboter meistert bei Auftritt in China den Moonwalk und scheitert dann an Treppenstufen

22.05.2026, 20:1022.05.2026, 20:10

Bei der Neueröffnung eines Future-Era-Ladens in der chinesischen Stadt Shenzhen trat ein Roboter als Showeinlage auf. Dieser tanzte zum Song «Billie Jean» von Michael Jackson und meisterte dabei den Moonwalk perfekt. Kurz darauf scheiterte das Können des Roboters jedoch an einigen Treppenstufen, wie du im folgenden Video siehst:

Video: watson/nina bürge

Die Firma «Future Era» stellt humanoide Roboter her und eröffnete in der vergangenen Woche einen neuen Standort in der chinesischen Grossstadt Shenzhen, wie Daily Mail berichtet. Michael-Jackson-Imitatoren scheinen sich jedoch keine Sorgen um ihren Job machen zu müssen.

In den sozialen Medien geht das Video des schlurfenden, tanzenden Roboters zurzeit viral. Benutzer vergleichen ihn mit dem betrunkenen Onkel auf einer Hochzeit und machen sich über den gescheiterten Tanz lustig. (nib)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kollege Roboter
1 / 19
Kollege Roboter
Greifen mit Gefühl: Der humanoide Roboter Ecce kommt aus der Schweiz.
quelle: x00227 / wolfgang rattay
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das hat es mit Südkoreas neuem Roboter-Mönch «Gabi» auf sich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Krise, Drohungen, Anklage – das könnte jetzt in Kuba passieren
Kubas Wirtschaft scheint am Ende, die USA wollen einen Regime-Wechsel. Werden sie diesen selbst herbeiführen oder kollabiert der Staat bald? Vier Szenarien, wie es weitergehen könnte.
Die kommunistische Regierung Kubas ist der Trump-Regierung ein Dorn im Auge. Dass man das ändern will, hat beispielsweise Aussenminister Marco Rubio, dessen Eltern selbst aus Kuba stammen, kürzlich erklärt. Er sprach von einem «neuen Kuba», in dem nicht nur die Kommunistische Partei Wohlstand erlebe. Die USA wollen zudem den kubanischen Markt für ausländische Firmen öffnen, auch die russischen und chinesischen Geheimdienste sollen aus dem Land verschwinden.
Zur Story