Video: watson/nina bürge

Roboter meistert bei Auftritt in China den Moonwalk und scheitert dann an Treppenstufen

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Bei der Neueröffnung eines Future-Era-Ladens in der chinesischen Stadt Shenzhen trat ein Roboter als Showeinlage auf. Dieser tanzte zum Song «Billie Jean» von Michael Jackson und meisterte dabei den Moonwalk perfekt. Kurz darauf scheiterte das Können des Roboters jedoch an einigen Treppenstufen, wie du im folgenden Video siehst:

Video: watson/nina bürge

Die Firma «Future Era» stellt humanoide Roboter her und eröffnete in der vergangenen Woche einen neuen Standort in der chinesischen Grossstadt Shenzhen, wie Daily Mail berichtet. Michael-Jackson-Imitatoren scheinen sich jedoch keine Sorgen um ihren Job machen zu müssen.

In den sozialen Medien geht das Video des schlurfenden, tanzenden Roboters zurzeit viral. Benutzer vergleichen ihn mit dem betrunkenen Onkel auf einer Hochzeit und machen sich über den gescheiterten Tanz lustig. (nib)