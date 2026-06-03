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WM 2026: Hunde-Roboter in Dallas gehen viral – das steckt dahinter

An der Fussball-WM kommen Sicherheits-Roboterhunde zum Einsatz – das steckt dahinter

Ein Video eines Roboterhundes vor dem WM-Stadion in Dallas, Texas, geht viral. Darum kommt die Technik tatsächlich zum Einsatz.
03.06.2026, 09:2403.06.2026, 10:36

Die Meldung verbreitete sich gestern im Internet wie ein Lauffeuer: An der Fussball-Weltmeisterschaft sollen Roboterhunde zum Einsatz kommen, die über eine Gesichtserkennungssoftware verfügen. Eine biometrische Datenerfassung von dystopischem Ausmass, die an eine Folge der TV-Serie «Black Mirror» erinnert? Ganz so extrem ist es dann doch nicht.

Welcome to the 80’s dystopian sci fi movie! Security robots with biometric identification ready to patrol AT&T Stadium during the FIFA World Cup 2026 in Arlington, Texas
by u/IntellectuallyDriven in whoathatsinteresting
Dieses Video ging viral und verbreitete die Angst, die Roboterhunde würden Gesichter Scannen.

Die Roboterhunde stehen an der WM in den USA, insbesondere in Dallas, tatsächlich im Einsatz. «Sie haben allerdings nicht die Fähigkeit, irgendwelche Gesichter zu scannen oder zu erkennen», sagt ein Sprecher von Boston Dynamics, dem Hersteller der Technologie. Die Hunde kämen an der WM zum Einsatz, um das Gelände rund um die Stadien zu überwachen. «Die Spot-Roboter werden die Sicherheitskräfte vor Ort unterstützen, indem sie verdächtige Pakete oder Substanzen analysieren», heisst es weiter. Sie kämen schon regelmässig bei Polizeieinsätzen zum Einsatz und seien unter anderem auch in der Lage, Strahlung oder Sprengstoffe zu erkennen.

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Auch in Mexiko kommen teilweise Roboterhunde zum Einsatz, wenn auch nicht von Boston Dynamics wie in den USA. In Monterrey werden Go2-Roboter vom chinesischen Hersteller Unitree im Stadion und dessen umliegenden Bereich patrouillieren. Ihre Aufgabe ist es, mögliche illegale Aktivitäten frühzeitig zu entdecken und zuständige Behörden sofort zu alarmieren. Ob auch für die Spiele in Kanada Roboterhunde zum Einsatz kommen, ist nicht bekannt.

Infantino testet einen Roboterhund.Video: youtube/hanna dedial

FIFA-Präsident Gianni Infantino durfte die Roboterhunde auch schon kennenlernen. Boston Dynamics wurde 2021 vom südkoreanischen Automobilhersteller Hyundai übernommen, der offizieller Werbepartner des Weltfussballverbands ist. (abu)

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