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Trump drängt sich bei Pokalfeier in den Vordergrund

Die FIFA gewährt Donald Trump beim WM-Final freie Hand. Der US-Präsident übergibt nicht nur die Medaillen an die frisch gebackenen Weltmeister, sondern zusammen mit Gianni Infantino auch den Pokal.

Olivier Meier Folge mir Elena Maria Müller Folge mir

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Als US-Präsident Donald Trump beim WM-Final während des Spiels neben FIFA-Präsident Gianni Infantino auf dem grossen Bildschirm gezeigt wird, reagiert das Stadion mit einem lauten Pfeifkonzert.

Auch als Trump und Infantino nach der Partie zur Medaillen- und Pokalübergabe schreiten, gellen Pfiffe durch das Stadion in New Jersey. Der Präsident scheint bei den Fussballfans nicht die grössten Sympathien zu geniessen.

Davon lässt sich Trump allerdings nicht beirren. Auch bei der Medaillenübergabe übernimmt er eine aktive Rolle. Neben Gianni Infantino ist er es, der den Spielern die Medaillen um den Hals hängt.

Trump hängt den Spielern die Medaille um den Hals. Sheinbaum und Carney stehen daneben. Bild: keystone

Zwar stehen auch Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum und Kanadas Premierminister Mark Carney gleich neben Infantino und Trump, den Staatsoberhäuptern der beiden weiteren Gastgeberländer bleibt bei der Zeremonie allerdings nur das Händeschütteln.

Trump übergibt Pokal mit Infantino

Auch bei der Pokalübergabe ist Trump zusammen mit Infantino an vorderster Front. Gemeinsam, den Pokal in den Händen, laufen sie zu Spaniens Kapitän Rodri, um dem Weltmeister die Trophäe zu übergeben.

Trump und Infantino übergeben gemeinsam die WM-Trophäe. Bild: www.imago-images.de

Ein kurzer Austausch, dann tritt Trump zur Seite, während für die Iberer die grosse Feier beginnt. Etwas unbeholfen steht Trump zusammen mit Infantino neben den Spielern, als diese den Pokal in den New-Jersey-Nachthimmel strecken.

Während Spanien feiert, stehen Trump und Infantino etwas unbeholfen nebendran. Bild: www.imago-images.de

Es ist also ein etwas anderes Bild als noch 2025. Als Chelsea damals in den USA die Klub-WM gewonnen hat, stand Trump noch mittendrin im Geschehen. Dieses Mal scheint er es sich anders überlegt zu haben. Im Vordergrund stand der US-Präsident an diesem denkwürdigen Fussballabend aber dennoch.