Sony hat Preis und Start der Playstation 5 enthüllt: Sie kann ab sofort vorbestellt werden

Die Playstation 5 kommt am 19. November auf den Markt und kann ab sofort vorbestellt werden. Die wichtigsten Infos zur Konsole, den Preisen und den Games im Überblick.



Wann erscheint die PS5?

Bei uns wird die neue Sony-Konsole ab dem 19. November 2020 verkauft, in den USA und einigen anderen Ländern ab dem 12. November.

Was kostet die PS5?

Die PS5 wird es in zwei Versionen geben: Mit 4K-Blu-ray-Laufwerk für 499 Euro bzw. 499 Franken und als Digital Edition ohne Laufwerk für 399 Euro bzw. 399 Franken. Bei der Digital-Version der Playstation 5 können Games nicht per Disc installiert, sondern nur heruntergeladen werden.

Die PS5 Digital Edition ist aufgrund des fehlenden Laufwerks etwas schmaler, technisch sind die beiden Konsolen ansonsten identisch.

Wann kann die PS5 vorbestellt werden?

Der Vorverkauf startet laut Sony «bei ausgewählten Händlern» am Donnerstag, 17. September 2020. Auch in der Schweiz kann man sie bei den grossen Online-Händlern vorbestellen.

Der Ansturm auf die PS5 ist offenbar gewaltig. Bei Digitec, Interdiscount und WOG war die Konsole nach wenigen Stunden ausverkauft: «Die erste Zuteilung für den Release ist leider bereits ausverkauft. Alle Vorbesteller mit Auftragsdatum 17.09.2020 werden am 18.09.2020 nachmittags per Mail benachrichtigt, ob deine Bestellung bei der ersten Lieferung berücksichtigt wird», schreibt Digitec.



Die Webseite des bekannten Schweizer Game-Shops World of Games war am Donnerstagmorgen längere Zeit nicht mehr erreichbar. «Wie erwartet, war der Ansturm unserer Gamer-Kundschaft für die PS5 derart gross, dass unsere Webseite trotz allen Vorkehrungen überlastet wurde», sagt Kayleigh Flury von WOG zu watson.

Seit Donnerstagnachmittag ist die WOG-Webseite wieder etwas besser erreichbar. Dort hiess es zunächst, pro Kunde könne nur ein Exemplar vorbestellt werden. Inzwischen werden keine Vorbestellungen mehr angenommen. «Unsere Kontingente sind leider sehr begrenzt, wir hätten gerne alle Interessenten mit einer PS5 beliefert», so Flury.

Kann die PS5 auch liegend genutzt werden?

Ja.

Was ist über die Technik bekannt?

Sony hat bereits im März konkrete technischen Daten der Playstation 5 verraten. Laut den vorliegenden Spezifikationen liegt die PS5 ungefähr auf Augenhöhe mit der ebenfalls neuen Xbox Series X von Microsoft und sie ist stärker als die Xbox Series S, die allerdings auch günstiger ist.

Technische Spezifikationen

Acht-Kern-CPU (3.5 GHz), die auf der Ryzen-Reihe der dritten Generation von AMD basiert

4K-Grafik mit bis zu 120 Hz (8K mit Upscaling), RDNA2-Grafikeinheit mit Raytracing-Hardware-Unterstützung

Interner Speicher: 825 GB Solid-State-Drive (viel schnellere Ladezeiten als bei der PS4 Pro)

Der interne Speicher kann per schneller, externer SDD oder günstigerer Festplatte erweitert werden

«Nur» 16 GB RAM, aber die schnelle SSD (Datenrate mit 5,5 GByte/s) kann von Game-Entwicklern als Erweiterung für den Arbeitsspeicher verwendet werden

4K-Blu-ray-Laufwerk

Neue 3D-Audio-Features

Abwärtskompatibel mit der PS4 und PS4 Pro (Legacy-Modi)

Die PS5 soll deutlich leiser werden

Wie sieht der Controller aus?

Der neue PS5-Controller unterscheidet sich beim Design grundlegend vom bisherigen Dualshock-Controller. Der neue Dualsense kostet rund 70 Franken und bietet laut Sony:

Haptisches Feedback (ersetzt Rumble-Technologie)

verbesserte Schulter- bzw. L2/R2-Tasten

neuer Create-Button

Touchpad

wiederaufladbarer Akku (via USB-C)

eingebaute Mikrofone

LED-Beleuchtung

Welche Spiele kommen zum Start der Konsole?

Astro’s Playroom (Japan Studio) – Vorinstalliert auf PS5

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – 79.99 EUR (RRP)

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV) – 79.99 EUR (RRP)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – 59.99 EUR (RRP)

Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) –79.99 EUR (RRP)

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) – 69.99 EUR (RRP)

Diese Liste ist nicht abschliessend. Bis zum Launch können weitere Spiele hinzukommen.

Welche Spiele für die PS5 wurden gezeigt?

Sony rührte am Mittwochabend nochmals die Werbetrommel für die Playstation 5 und zeigte in einem 40-minütigen Livestream die kommenden Game-Highlights für die PS5. Darunter die folgenden Titel:



Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Video: YouTube/PlayStation

Deathloop – Two Birds One Stone Video: YouTube/PlayStation

Devil May Cry 5 Special Edition Video: YouTube/PlayStation

Hogwarts Legacy Video: YouTube/PlayStation

Final Fantasy XVI - Awakening Video: YouTube/PlayStation

Five Nights At Freddy's: Security Breach Video: YouTube/PlayStation

Resident Evil Village Video: YouTube/PlayStation

Wo kann ich den Livestream (nochmals) schauen?

Was macht Microsoft?

Rivale Microsoft hat die Preise für seine neue Xbox Series X und Series S bereits vor wenigen Tagen offiziell bestätigt. Die Series X kostet 499 Franken, die etwas schwächere Series S ohne Laufwerk 299 Franken. Beide Xbox-Modelle erscheinen am 10. November 2020 und können ab dem 22. September vorbestellt werden kann.



