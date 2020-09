Digital

Games

PS5 vorbestellen Schweiz: Hier kannst du dir eine Playstation 5 sichern



Hier kannst du die PS5 in der Schweiz vorbestellen

Sony verriet gestern, wann die neue Playstation 5 weltweit erscheinen wird und wie viel sie kostet. Die «light» Version der PS5 ohne Blue-Ray-Laufwerk kostet 399 CHF. Mit Laufwerk kostet sie 100 Franken mehr, also 499 CHF.

Die Konsole erscheint im November. In den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea bereits am 12. November. In allen übrigen Ländern, also auch in der Schweiz, erscheint die PS5 dann eine Woche später – am 19. November.

Bild: sony

Der Vorverkauf startete aber bereits am Donnerstag, 17. September auf verschiedenen Verkaufs-Plattformen. Hier kannst du die PS5 in der Schweiz vorbestellen:

Digitec:

Preis: 399.- CHF / 499.- CHF

Link: Hier kannst du die PS5 vorbestellen.

Weiteres: Keine weiteren Angaben.

World of Games (wog):

Preis: 399.- CHF / 499.- CHF

Link: Hier kannst du die PS5 vorbestellen.

Weiteres: Seite teilweise überlastet.

Interdiscount:

Preis: 399.90 CHF / 499.90 CHF

Link: Hier kannst du die PS5 vorbestellen.

Weiteres: Nur 1 Stück pro Kunde / Nur Direktzahlung möglich.

MediaMarkt:

Preis: 399.- CHF / 499.- CHF

Link: Hier kannst du die PS5 vorbestellen.

Weiteres: Nur 1 Stück pro Kunde / garantierte Auslieferung am 19. November.

(leo)

Kaufst du dir eine PS5? Ja Nein Ich warte noch ein bisschen

Hast du die PS5 noch bei einem weiteren Händler gesehen? Schreib es uns in die Kommentare!

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Helden der Populärkultur in unserem Alltag 11 Dinge, die nur Gamer aus der Hölle tun Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter