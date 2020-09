Digital

Microsoft enthüllt Xbox Series S und greift Sonys Playstation 5 mit Kampfpreis frontal an

Jetzt sind Design, Preis und Starttermin beider neuen Xbox-Konsolen bekannt.

Die neue Xbox Series X erscheint zusammen mit der günstigeren Xbox Series S am 10. November 2020. Das High-End-Modell kostet in den USA 499 Dollar, das Budget-Modell 299 Dollar. Und nun die Überraschung: In der Schweiz wird die Series S zum Kampfpreis von 299 Franken lanciert.

Das Design der Xbox Series X ist schon seit Monaten bekannt, nun hat Microsoft auf Twitter auch die kleinere, schwächere und günstigere Series S enthüllt.

Und für die Schweiz: 299 CHF (UVP) 💪 🇨🇭 — Xbox DACH (@XboxDACH) September 8, 2020

Die Xbox Series S ist deutlich dünner und kleiner als die leistungsstärkere Series X. Das Laufwerk fehle, dafür sei ein Controller dabei, schreibt Windows Central. Microsoft verspricht mit der günstigen Series S «Next-Gen-Performance in der kleinsten Xbox aller Zeiten». Die Budget-Konsole soll laut unbestätigten Meldungen aber nur etwa die Leistung der aktuellen Xbox One X haben, also deutlich hinter der Series X zurückbleiben. Immerhin soll eine massiv schnellere SSD zum Einsatz kommen, was etwa schnellere Ladezeit ermöglicht. «Weitere Infos kommen bald. Versprochen!», schreibt Microsoft.



Das kurze Video zeigt die Series X und Series S im Grössenvergleich pic.twitter.com/VMkQY9271K — WalkingCat (@_h0x0d_) September 8, 2020

Zunächst in den USA will Microsoft die Konsole auch in einem Bundle anbieten: Spieler können demnach mit «Xbox All Access» die Series X oder S für 35 bzw. 25 Dollar pro Monat mieten und erhalten Zugriff auf den Game Pass und Xbox Live. Der Xbox Game Pass ist quasi ein «Netflix für Videospiele» und gewährt den Nutzern Zugang zu einem Katalog von Spielen verschiedener Anbieter. Microsoft setzt somit immer mehr auf mieten statt kaufen bzw. auf seine Abo-Dienste.



(oli)

