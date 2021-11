Das Update auf Android 10 ist trotzdem wichtig, da Google diese Android-Version von 2019 noch mehrere Jahre unterstützen wird. Das heisst: Auch wenn das Fairphone 2 künftig auf dem Stand von Android 10 bleiben wird, erhalten die User noch längere Zeit Updates über den Play Store. System-Apps wie Chrome, Gmail, Kalender etc. sowie Apps von Drittanbietern wie watson bleiben so auf dem inzwischen sechs Jahre alten Gerät weiterhin auf dem neusten Stand.

Das Fairphone 2 wird zwar auch mit Android 10 nicht mit der aktuellsten Android-Version laufen, aber die Kunden erhalten eine moderne Betriebssystem-Version, die von App-Entwicklern noch für längere Zeit unterstützt werden wird. Apps wie YouTube, Signal, watson etc. werden also weiterhin laufen und Fairphone kann auch künftig Sicherheits-Updates verteilen.

Fairphone arbeitet schon lange mit der eigenen Community zusammen, um neue Android-Versionen auch nach etlichen Jahren auf älteren Prozessoren zum Laufen zu bringen. Das ist nicht ganz trivial, da Chip-Entwickler wie Qualcomm den Treiber-Support oft nach kurzer Zeit einstellen, was Android-Updates massiv erschwert. Fairphone und die Open-Source-Community mussten bereits das Update auf Android 9 ohne Hilfe von Qualcomm bereitstellen. Der Chip-Entwickler hatte die Unterstützung für den betagten Prozessor im Fairphone 2 längst eingestellt.

Fairphone-User mögen ein reines Gewissen haben, müssen sich aber in Geduld üben: Der Nischenanbieter braucht jeweils viel länger für Android-Updates als grosse Smartphone-Hersteller. Für das Update auf Android 9 brauchten die Niederländer 18 Monate. Das Update wurde ab März 2021 ausgerollt. Das neue Update auf Android 10 sei mithilfe der eigenen Community und des indischen Programmierers Bharath Ravi Prakash, der als freiwilliger Open-Source-Entwickler mithalf, in zehn Monaten fertiggestellt worden.

Gute Nachrichten gibt es auch für Kundinnen und Kunden des Fairphone 3 und Fairphone 3 Plus . Für beide Modelle starten die Beta-Tests für Android 11 in dieser Woche.

Der Nachfolger: Das Fairphone 3 überzeugte in unserem Test als solides Mittelklasse-Handy.

Mit dem kommenden Software-Update übertrifft das niederländische Unternehmen seine Fünfjahresgarantie und skizziert zugleich die Roadmap für das kürzlich erschienene Fairphone 4 (ein ausführlicher Test folgt demnächst). Auch beim neusten Fairphone garantiert der Hersteller fünf Jahre Software-Support und stellt deren sieben in Aussicht.

