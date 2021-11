Das Fairphone 4 mit den neuen Fairphone True-Wireless-Kopfhörern. bild: fairphone

Fairphone bringt die ersten fairen Wireless-Kopfhörer

Kabellose Kopfhörer und Umweltschutz? Was nach einem Widerspruch klingt, versucht Fairphone trotzdem und lanciert die bislang wohl nachhaltigsten True-Wireless-Kopfhörer.

Kurz nach dem Fairphone 4 kommen die laut Hersteller weltweit ersten kabellosen Kopfhörer aus recyceltem Plastik: die Fairphone True-Wireless-Kopfhörer.

Die kabellosen Kopfhörer seien gegen Spritzwasser wie Regen geschützt, verspricht Fairphone. bild: fairphone

«Sowohl die Kopfhörer als auch die Ladebox bestehen zu 30 Prozent aus recyceltem Kunststoff», schreibt Fairphone. Und: «Als Weltneuheit ist es uns geglückt, Fairtrade-Gold in die Lieferkette zu integrieren.»



Abheben von der Konkurrenz sollen sich die kabellosen Kopfhörer insbesondere durch eine optimierte Langlebigkeit. Daher habe man bei der Entwicklung darauf geschaut, dass die Kopfhörer nicht durch eine schnell abnehmende Akkuleistung zeitnah zu Elektroschrott verkommen. Das ist bei bisherigen kabellosen Kopfhörern – die zudem nur schwer reparierbar sind – nur zu oft der Fall. «Die Batterie wurde für die längstmögliche Lebensdauer entwickelt», schreibt Fairphone.

Die Fairphone-Kopfhörer kommen mit Aufsätzen in drei verschiedenen Grössen. bild: fairphone

Die Fairphone True-Wireless-Kopfhörer bieten Touchsteuerung, aktive Geräuschunterdrückung (ANC) sowie zwei Mikrofone in jedem Kopfhörer, um Umgebungsgeräusche zu erkennen. Dank der aktiven Geräuschunterdrückung können Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden. Auf Wunsch lässt sich die Umgebung per Transparentmodus aber auch wahrnehmen, was aus Sicherheitsgründen sinnvoll sein kann.



Die neuen Kopfhörer verfügen ausserdem über eine In-Ear-Erkennung, die es Benutzerinnen und Benutzern ermöglicht, mit dem Entfernen der Kopfhörer auch die Wiedergabe eines Musiktitels zu beenden.

bild: fairphone

Die schwarze Ladebox mit einem 500 mAh starken Akku verfügt wie das Fairphone 3 (Plus) und Fairphone 4 über einen USB-C-Anschluss. Die Ohrstöpsel selbst haben je einen 45-mAh-Akku. Zur Akkulaufzeit schweigt sich der Hersteller aus.



Die Wireless-Kopfhörer sind mit allen Fairphone-Modellen kompatibel und können auch mit allen anderen Bluetooth-fähigen Geräten wie Laptops, Tablets und Smartphones genutzt werden.



Technische Daten:

Berührungssteuerung

In-Ear-Erkennung

Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)

Anschluss: USB-C

Akku der Ladebox: 500 mAh

Akku der Ohrhörer: 45 mAh

Wasserschutz: IPX4 (Spritzwasserschutz)

Bluetooth: Version 5.3

Farbe: Schwarz

Preis: rund 100 Franken

Das zum Laden erforderliche USB-C-Kabel ist nicht inbegriffen. bild: fairphone

Die Fairphone True-Wireless-Kopfhörer sind ab sofort in der Farbe Schwarz für rund 100 Franken verfügbar.



(oli)



