AfD-Anhänger nennt Merkel Diktatorin – «Mutti»-hafter könnte ihre Antwort nicht sein 👊

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel war am Dienstag in Stralsund und stellte sich bei einem Anlass den Fragen der Bürger. Ein AfD-Anhänger ergriff das Wort und sprach davon, dass Merkel Deutschland in eine Diktatur geführt habe. «Mutti» antwortet bravourös und nimmt dem Mann den Wind aus den Segeln. Doch der Reihe nach:

Neben dem Vorwurf, Merkel habe Deutschland im Namen der Toleranz in eine Diktatur geführt, behauptet der Mann, dass die Grundrechte massiv eingeschränkt seien: «Artikel …