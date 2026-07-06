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Bericht: Russische Hacker stehlen Log-ins britischer Beamter

Hacker mit Laptop (Symbolbild)
Der am Sonntagabend noch andauernde Angriff ist demnach als «FortiBleed» bekannt.Bild: imago-images.de

Bericht: Russische Hacker stehlen Log-ins britischer Beamter

06.07.2026, 01:1406.07.2026, 01:14

Russische Hacker sollen einem Medienbericht zufolge die Anmeldedaten britischer Regierungsbeamter gestohlen und sich Zugang zu deren E-Mail-Konten verschafft haben. Laut dem britischen «Telegraph» nutzten die Angreifer dabei eine Schwachstelle im Sicherheitssystem aus und setzten zuvor gestohlene Daten ein, um Barrieren zum Schutz kritischer Infrastruktur zu umgehen.

Der am Sonntagabend noch andauernde Angriff ist demnach als «FortiBleed» bekannt. Eine staatliche russische Beteiligung an dem Angriff ist nach Einschätzung von Sicherheitsforschern bislang nicht nachgewiesen.

Laut einer Liste der kompromittierten Konten, die dem «Telegraph» vorliegt, wurden Zugangsdaten von Mitarbeitern des Aussenministeriums im Ausland sowie von Kommunalbeamten in ganz Grossbritannien abgegriffen. Dazu gehörten etwas Konten von IT-Mitarbeitern britischer Botschaften in Thailand und auf Mauritius sowie von Mitarbeitern der zentralenglischen Grafschaft Derbyshire und des Londoner Stadtbezirks Waltham Forest.

Der Angriff umfasste demnach E-Mail-Adressen und die dazugehörigen Passwörter. In Dark-Web-Foren würden die Zugangsdaten zum Verkauf angeboten. Unter den zum Verkauf stehenden Zugangsdaten befinden sich laut dem Bericht etwa Anmeldedaten für den nationalen Gesundheitsdienst NHS, Energieversorger sowie wichtige Arzneimittellieferanten im ganzen Land. (sda/dpa)

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