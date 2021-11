Die die Mobilfunkanbieter überbieten sich mit Abo-Schnäppchen, aber die Gebühren beim Abowechsel sind teils happig. bild: shutterstock

Yallo, Wingo, Salt oder doch Swisscom? Das sind die günstigsten Handy-Abos

Vier von fünf Konsumenten in der Schweiz wollen von den Sonderangeboten am Black Friday profitieren. Der eine oder andere dürfte den Shoppingtag auch dazu nutzen, um ein neues Handy-Abo abzuschliessen. Denn die Telekomfirmen überbieten sich mit Abo-Schnäppchen.

Der Vergleichsdienst Moneyland hat analysiert, welcher Anbieter am günstigsten ist. Gemäss Moneyland-Experte Ralf Beyeler schafft es das Angebot «Das Abo» von Salt an die Spitze.

Kunden würde lebenslang 9.95 Franken im Monat bezahlen, zusätzlich einer einmaligen Gebühr von knapp 60 Franken. «Das Abo» enthalte unlimitierte Anrufe innerhalb der Schweiz, mit 4 GB Datenvolumen pro Monat. Es handle sich um das günstigste Angebot, konkurriert nur durch die neue Salt-Billigmarke GoMo, die derzeit - unabhängig vom Black Friday - als Einführungsaktion für 9.95 Franken eine Flatrate für Anrufe, SMS und Daten in der Schweiz biete.

Auf den Folgeplätzen nach «Das Abo» und GoMo finden sich das «Lebara Swiss Abo» (9.95 Franken, 3 GB Datenvolumen) von Sunrise, das «M-Budget Abo Maxi» (11.60 Franken; 4 GB), das «Coop Mobile Basic Abo» (11.95 Franken, 3 GB) sowie das Abo Salt Basic für 13.95 Franken (mit 5 GB).



Günstige Flatrate-Abos

Flatrate-Angebote für das Surfen und Telefonieren in der Schweiz gibt es aktuell von Yallo von Sunrise für 19 Franken (swiss flat 5G) und von Wingo von Swisscom für 19.95 Franken (Wingo Swiss). Deutlich günstiger ist nur das erwähnte Flatrate-Abo GoMo von Salt (Einführungsangebot 9.95 Franken).



Das Abo Yallo Black für 24 Franken beinhaltet unlimitiertes Surfen und Telefonieren in der Schweiz und ausserdem 40 GB Datenroaming in Europa, den USA und Kanada. Die einmalige Aktivierungsgebühr beträgt 59 Franken.

Angebot teils nur für Neukunden

Grundsätzlich gelte es bei den Abos noch so einiges zu beachten, heisst es weiter. So gilt der Black-Friday-Rabatt nicht bei ganz allen Telekomprovidern lebenslang. Und bei den Black-Friday-Angeboten der drei grossen Provider Swisscom, Sunrise und Salt würden sich die Kunden an einen Vertrag mit langer Mindestlaufzeit binden.

Dafür könnten bei gewissen Marken wie Lebara, Yallo und Wingo auch bestehende Kunden die Black-Friday-Angebote nutzen. Bei vielen anderen Providern gelte das Angebot hingegen leider nur für Neukunden, so Moneyland-Experte Beyeler.



(oli/sda/awp)