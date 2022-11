Den Angaben zufolge plant AWS, in den nächsten 15 Jahren rund 5,9 Milliarden Franken in der Schweiz zu investieren. Hier sind der Bau von Rechenzentren, deren Betriebskosten sowie der Kauf von Waren und Dienstleistungen von regionalen Unternehmen eingerechnet. (sda/awp)

Damit komme AWS Kunden entgegen, die gewisse Daten aufgrund rechtlicher Vorgaben in der Schweiz speichern müssen, teile der Cloud-Anbieter in einem Communiqué mit. Hierzulande zähle AWS mehr als 10'000 Kunden.

Die Cloud Computing-Plattform Amazon Web Services (AWS) wird um eine Infrastrukturregion in der Schweiz erweitert. Die am Mittwoch eröffnete AWS Europe (Zurich) Region besteht aus drei Verfügbarkeitszonen und ist die siebte Infrastrukturregion der Amazon-Tochter in Europa.

YouTube-Show «7 vs. Wild»: So gefährlich ist der Drehort wirklich

Amazon will 5,9 Milliarden Franken in Schweizer Cloud-Infrastruktur investieren

Selenskyj: Russland will Winter als Waffe nutzen + Irland will EU-Beitritt der Ukraine

Gegen den Willen der Partei-Leitung: SP-Ständerat Daniel Jositsch will in den Bundesrat

Affenpocken-Impfstoff in der Schweiz eingetroffen

Bald kann man sich auch in der Schweiz gegen Affenpocken impfen lassen. Die ersten 4000 Dosen sind am 1. November eingetroffen. Die Armeeapotheke liefert sie ab Ende Woche an die am stärksten betroffenen Kantone aus.