Die Lofoten: Leider lohnt sich der Weg in den hohen Norden nicht. Bild: Shutterstock

44 Fotos, die beweisen, wie überbewertet die Lofoten eigentlich sind

Inseln des Lichts. Perle des Nordmeers. Unberührte Landschaften. Alles Unfug! Seht selbst, wie überschätzt dieser verregnete Archipel wirklich ist.



Oliver Wietlisbach Folge mir

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Die Lofoten-Inseln am nördlichen Polarkreis vereinen raue Natur, magische Nordlichter und die zauberhafte Mitternachtssonne, heisst es. Die Wahrheit sieht ganz anders aus, wie diese Bilder beweisen.



Auf den Lofoten kannst du die Kamera zu Hause lassen

Auf den ersten Blick wird klar: Landschaftlich haben diese Inseln nichts zu bieten

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Touristen müssen in diesen armseligen Fischerhütten übernachten

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Generell fehlt es den Fischerdörfchen an Charme

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Auf den Lofoten treffen fast senkrecht aus dem Nordatlantik ragende Felsspitzen auf smaragdgrünes Wasser und karibikweisse Sandstrände, wird behauptet. Leider sieht die Realität weit bescheidener aus.

Hier kommt beim besten Willen keine Ferienstimmung auf

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Auf dem Foto schön anzusehen, doch hier ist es einfach nur kalt und ungemütlich

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Die Strände auf den Lofoten sind derart hässlich, dass sogar die Schafe wegschauen

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Im Grunde sind die Lofoten nicht viel mehr als ein Haufen trostloser Felsklumpen im Atlantik

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Urlauber leben in steter Gefahr

Immer wieder verschwinden Camper spurlos, weil sie freilaufenden Raubtieren zum Opfer fallen

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Mordlustige Kühe machen Jagd auf harmlose Touristen

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Auf den Strassen herrscht Anarchie

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Touristen müssen jederzeit damit rechnen, von Wikingern entführt zu werden

Die Lofotinger wirken gegenüber Reisenden generell unfreundlich

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Die Lofoten sind heillos überbevölkert!

An den Stränden der übervölkerten Inselgruppe drängen sich die Menschenmassen

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Wer am Strand Ruhe und Erholung sucht, fährt besser nach Rimini

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Leider sieht dieser trostlose Archipel auch von oben nicht besser aus

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Jeder Quadratmeter ist zugebaut und zugepflastert

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Dichtestress pur!

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Eine idyllische Unterkunft? Vergiss es! Die Lofoten sind überbaut mit hässlichen Hotelklötzen.

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Die Lofoten bieten Reisenden kaum Abwechslung

Die Tierwelt ist gähnend langweilig

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Wer richtige Fjorde sehen will, muss wohl nach Neuseeland reisen

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Wandern auf den Lofoten kannst du dir schenken. Die Aussicht ist maximal unspektakulär

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Touristen fliehen im Kajak von diesem öden Eiland

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So richtig trostlos wird's im Winter

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Die Drohne kannst du zu Hause lassen, hier gibt es nichts zu filmen

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Ein Strand mit Schnee? Völlig überbewertet

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Am Ufer liegen überall hässliche Steine herum

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Ein paar Sandstrände können dieses triste Eiland auch nicht mehr retten

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Den Nachthimmel kann man getrost als unspektakulär-langweilig bezeichnen

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Manche nennen es mystisch, im Grunde ist es einfach ein verregneter Archipel im Atlantik

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Auf den Lofoten kann man nur langweilige Sachen unternehmen

Adrenalin-Junkies sollten einen weiten Bogen um die Lofoten machen

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Ein Tourist springt aus Langeweile auf der Djevelporten (Teufelspforte)

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Die Skipisten enden abrupt im Fjord. Wer baut so einen Mist?

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Für Surfer sind die Gewässer gänzlich ungeeignet

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Lofotinger sind stets gestresst

Das Wort «Gemütlichkeit» ist diesen Inselbewohnern ein Fremdwort

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Überall verschandeln herumstehende Saunas die ohnehin wenig sehenswerte Landschaft

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Die lofotische Küche ist ungeniessbar

Wer frischen Fisch mag, sollte einen weiten Bogen um die Lofoten machen

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Die rückständigen Archipel-Bewohner grillieren noch immer Wildschweine über dem Feuer

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Norweger sind stolz auf ihre Kanelboller, doch auf den Lofoten schmecken nicht mal Zimtschnecken gut

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Die Lofotinger sind derart verarmt, dass sie ihre Häuser mit Gras abdecken

Es ist wirklich nicht schön anzusehen

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Wenn es eine Wahl zur weltweit hässlichsten Insel gäbe, würden die Lofoten vermutlich jedes Jahr gewinnen

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Selbst die Ortsnamen sind an Einfallslosigkeit nicht zu überbieten

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Würde man hier die getrockneten Fische zählen, erhielte man die Anzahl der Einheimischen, die eigentlich nach Spitzbergen auswandern wollen

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Sorry, Lofotinger, aber selbst der Sonnenuntergang ist langweilig bei euch

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