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44 Fotos, die beweisen, wie überbewertet die Lofoten sind

Die Lofoten: Leider lohnt sich der Weg in den hohen Norden nicht.Bild: Shutterstock

44 Fotos, die beweisen, wie überbewertet die Lofoten eigentlich sind

Inseln des Lichts. Perle des Nordmeers. Unberührte Landschaften. Alles Unfug! Seht selbst, wie überschätzt dieser verregnete Archipel wirklich ist.
27.07.2026, 04:5427.07.2026, 04:54
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Die Lofoten-Inseln am nördlichen Polarkreis vereinen raue Natur, magische Nordlichter und die zauberhafte Mitternachtssonne, heisst es. Die Wahrheit sieht ganz anders aus, wie diese Bilder beweisen.

Auf den Lofoten kannst du die Kamera zu Hause lassen

Auf den ersten Blick wird klar: Landschaftlich haben diese Inseln nichts zu bieten

Perfect reflection of the Reine village on the water of the fjord in the Lofoten Islands, Norway
Bild: Shutterstock

Touristen müssen in diesen armseligen Fischerhütten übernachten

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Bild: Shutterstock

Generell fehlt es den Fischerdörfchen an Charme

Lofoten Islands, Fjords, Arctic, Norway, Scenic green Reinefjord and Reine village on Lofoten islands. Arctic Norway.
Bild: www.imago-images.de

Auf den Lofoten treffen fast senkrecht aus dem Nordatlantik ragende Felsspitzen auf smaragdgrünes Wasser und karibikweisse Sandstrände, wird behauptet. Leider sieht die Realität weit bescheidener aus.

Hier kommt beim besten Willen keine Ferienstimmung auf

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Bild: Shutterstock

Auf dem Foto schön anzusehen, doch hier ist es einfach nur kalt und ungemütlich

View of the rocky beach Myrland - Lofoten.
Bild: iStockphoto

Die Strände auf den Lofoten sind derart hässlich, dass sogar die Schafe wegschauen

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Bild: Shutterstock

Im Grunde sind die Lofoten nicht viel mehr als ein Haufen trostloser Felsklumpen im Atlantik

A stunning aerial view of Henningsvær in Norway’s Lofoten Islands shows colorful houses, dramatic mountains, scattered islets, and the iconic seaside football field.
Bild: Shutterstock

Urlauber leben in steter Gefahr

Immer wieder verschwinden Camper spurlos, weil sie freilaufenden Raubtieren zum Opfer fallen

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Bild: Shutterstock

Mordlustige Kühe machen Jagd auf harmlose Touristen

Herd of young cows is running along the beach on a background of mountains and blue sky
Bild: iStockphoto

Auf den Strassen herrscht Anarchie

Lofoten
Bild: Shutterstock

Touristen müssen jederzeit damit rechnen, von Wikingern entführt zu werden

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Die Lofotinger wirken gegenüber Reisenden generell unfreundlich

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Bild: Shutterstock

Die Lofoten sind heillos überbevölkert!

An den Stränden der übervölkerten Inselgruppe drängen sich die Menschenmassen

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Bild: Cavan Images RF

Wer am Strand Ruhe und Erholung sucht, fährt besser nach Rimini

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Bild: Shutterstock

Leider sieht dieser trostlose Archipel auch von oben nicht besser aus

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Bild: Shutterstock

Jeder Quadratmeter ist zugebaut und zugepflastert

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Bild: Shutterstock

Dichtestress pur!

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Bild: Shutterstock

Eine idyllische Unterkunft? Vergiss es! Die Lofoten sind überbaut mit hässlichen Hotelklötzen.

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bild: watson

Die Lofoten bieten Reisenden kaum Abwechslung

Die Tierwelt ist gähnend langweilig

Moose crossing icy road near Ballstad, Lofoten Islands, Norway in Ballstad, Nordland, Norway
Bild: iStockphoto

Wer richtige Fjorde sehen will, muss wohl nach Neuseeland reisen

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Bild: Shutterstock

Wandern auf den Lofoten kannst du dir schenken. Die Aussicht ist maximal unspektakulär

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Bild: Shutterstock

Touristen fliehen im Kajak von diesem öden Eiland

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Bild: Shutterstock

So richtig trostlos wird's im Winter

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Bild: Shutterstock

Die Drohne kannst du zu Hause lassen, hier gibt es nichts zu filmen

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bild: imago

Ein Strand mit Schnee? Völlig überbewertet

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Bild: Shutterstock

Am Ufer liegen überall hässliche Steine herum

Crystal clear water, fine white sand and rocks rounded by the waves in the heart of the Arctic Circle
Bild: iStockphoto / getty images

Ein paar Sandstrände können dieses triste Eiland auch nicht mehr retten

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bild: watson

Den Nachthimmel kann man getrost als unspektakulär-langweilig bezeichnen

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Bild: Shutterstock

Manche nennen es mystisch, im Grunde ist es einfach ein verregneter Archipel im Atlantik

Aerial view of idyllic rainbows over Olstind mountain and fishermen cabins by the sea, Sakrisoy, Reine, Lofoten Islands, Nordland, Norway, Scandinavia, Europe Copyright: RobertoxMoiola 1179-6327 RECOR ...
Bild: www.imago-images.de

Auf den Lofoten kann man nur langweilige Sachen unternehmen

Adrenalin-Junkies sollten einen weiten Bogen um die Lofoten machen

Svolvaergeita or the goat is a pinnacle of rock on top of Svolvaer town, Lofoten island, Norway, Scandinavia, Europe
Bild: Moment RF

Ein Tourist springt aus Langeweile auf der Djevelporten (Teufelspforte)

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Bild: Shutterstock

Die Skipisten enden abrupt im Fjord. Wer baut so einen Mist?

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Bild: imageBROKER RF / / Getty Images

Für Surfer sind die Gewässer gänzlich ungeeignet

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Bild: Shutterstock

Lofotinger sind stets gestresst

Das Wort «Gemütlichkeit» ist diesen Inselbewohnern ein Fremdwort

A Couple enjoys an authentic sauna experience with fire stove in Lofoten, Norway
Bild: iStockphoto

Überall verschandeln herumstehende Saunas die ohnehin wenig sehenswerte Landschaft

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bild: watson

Die lofotische Küche ist ungeniessbar

Wer frischen Fisch mag, sollte einen weiten Bogen um die Lofoten machen

Lofoten, The fishing village �?�? on the Island Moskenesoya on the Lofoten, Norway. They are filletting the fishes.
Bild: www.imago-images.de

Die rückständigen Archipel-Bewohner grillieren noch immer Wildschweine über dem Feuer

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Bild: Shutterstock

Norweger sind stolz auf ihre Kanelboller, doch auf den Lofoten schmecken nicht mal Zimtschnecken gut

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bild: watson

Die Lofotinger sind derart verarmt, dass sie ihre Häuser mit Gras abdecken

Es ist wirklich nicht schön anzusehen

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Bild: Shutterstock

Wenn es eine Wahl zur weltweit hässlichsten Insel gäbe, würden die Lofoten vermutlich jedes Jahr gewinnen

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Bild: Shutterstock

Selbst die Ortsnamen sind an Einfallslosigkeit nicht zu überbieten

Name board of A, Board with name of A village at the end of lofoten peninsula, Norway
Bild: www.imago-images.de

Würde man hier die getrockneten Fische zählen, erhielte man die Anzahl der Einheimischen, die eigentlich nach Spitzbergen auswandern wollen

Atlantic Cod - Stockfish on drying flake - Lofoten, Norway PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: Sven-ErikxArndt 11992352
Bild: www.imago-images.de

Sorry, Lofotinger, aber selbst der Sonnenuntergang ist langweilig bei euch

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Bild: Shutterstock

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